Soliss Seguros renueva su patrocinio como principal impulsor de la Iniesta Cup Soliss

Soliss Seguros ha renovado su compromiso con el deporte base al firmar en sus oficinas centrales el acuerdo de patrocinio principal de la Iniesta Cup Soliss, torneo que mantendrá el nombre de la aseguradora y que regresa este año con una propuesta deportiva aún más ambiciosa tras el éxito de su primera edición.

En el acto de firma han participado José Javier del Cerro, director comercial de Soliss; Iván Cascales, CEO de Iniesta Academy; y Marcos Avilés, director general de la Escuela de Fútbol Albacer.

Con este acuerdo, la compañía reafirma su apuesta por la juventud, el talento emergente y el crecimiento de iniciativas deportivas de referencia nacidas en Castilla-La Mancha.

La segunda edición de la Iniesta Cup Soliss dará un paso adelante en competitividad y proyección. A la cita acudirán algunos de los clubes más destacados del fútbol español, entre ellos FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Albacete Balompié, junto a otras canteras de primer nivel nacionales.

Talento regional

El torneo mantendrá asimismo su compromiso con la participación de clubes de Castilla-La Mancha, garantizando la presencia del talento regional junto a academias de gran prestigio.

Este equilibrio ha consolidado a la Iniesta Cup Soliss como uno de los eventos futbolísticos formativos más completos y atractivos del panorama nacional.

Valor de esfuerzo

Durante el acto, José Javier del Cerro destacó que "para Soliss, apoyar este torneo significa seguir apostando por los valores del esfuerzo, el compañerismo y la formación. La Iniesta Cup Soliss es un proyecto que nació en nuestra tierra y que ilusiona a miles de familias y jóvenes deportistas".

Por su parte, los representantes de Iniesta Academy y de la Escuela de Fútbol Albacer han subrayado que la continuidad del patrocinio de Soliss supone un impulso fundamental para la consolidación del torneo y para su creciente proyección en el ámbito nacional