Eurocaja Rural financiará inversiones de la Diputación de Valencia este ejercicio 2025

Presidente de la Diputación de Valencia y el Presidente de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural

Eurocaja Rural ha suscrito una operación de préstamo a largo plazo con la Diputación Provincial de Valencia para la financiación de inversiones previstas en el presupuesto del ejercicio 2025.

En el acto de rúbrica, que se llevó a cabo en la sede de la Corporación valenciana, estuvieron presentes el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó Aledo, así como el director territorial de Eurocaja Rural en Valencia, David Hervás Puig, entre otras personalidades.

Con este acuerdo, Eurocaja Rural corrobora una vez más su total responsabilidad y vocación de servicio para atender los requerimientos de las Administraciones Públicas, aportando soluciones financieras que propicien el desarrollo y dinamización de todo el ámbito de actuación donde opera.

Desde su implantación en la Comunidad Valenciana en 2017, Eurocaja Rural ha continuado generando empleo y riqueza en el territorio abriendo nuevas oficinas, donde ofrece el trato profesional y especializado que le caracteriza, y donde despliega los valores propios que la definen: cercanía, confianza y compromiso.

Lucha contra la exclusión financiera

Eurocaja Rural cuenta actualmente con 27 oficinas en la provincia de Valencia y un total de 69 en toda la Comunidad Valenciana gracias a su ambicioso Plan de Expansión, que contempla la lucha contra la exclusión financiera y la generación de oportunidades a través de la accesibilidad al crédito.

En lo que se refiere al conjunto de su red comercial, alcanza ya las 500 oficinas en 9 comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía) y 23 provincias.

La entidad financiera supera los 500.000 clientes y los 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.