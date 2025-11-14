Eurocaja Rural se adhiere al programa 'Avala Rioja' para facilitar a los jóvenes la compra de vivienda

Javier Martín, presidente de Eurocaja Rural, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Oses Ramírez.

Eurocaja Rural se ha adherido, a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja, al programa de concesión de avales 'Avala Rioja' que promueve el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), con la finalidad de favorecer el acceso a la primera vivienda en propiedad de los jóvenes menores de 35 años que necesitan un préstamo hipotecario superior al 80% del valor de tasación o del precio de compra.

Así ha quedado de manifiesto durante la firma llevada a cabo en el Palacio Presidencial del Gobierno de La Rioja, en un acto que ha contado con la participación del presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Oses Ramírez, según ha informado Eurocaja Rural.

En la rúbrica han estado también presentes la directora territorial de Eurocaja Rural en La Rioja, Silvia Díaz Belver, y la directora de la oficina de Eurocaja Rural en Logroño, Marta María Gañán Clavijo.

López Martín ha indicado durante el acto de adhesión a este programa que "la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de la sociedad española, especialmente entre los jóvenes que, pese a su preparación y esfuerzo, encuentran serias dificultades para acceder a su primera vivienda. Ante esta realidad, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social, sumándose con decisión al programa impulsado por la Comunidad Autónoma de La Rioja para facilitar el acceso a la vivienda".

El presidente de la entidad financiera ha aludido al papel esencial que desarrolla el sector financiero en la canalización del ahorro, el impulso de la inversión y el respaldo a proyectos que atienden las necesidades reales de la ciudadanía. "Escuchamos a nuestros clientes y les ofrecemos soluciones tangibles y accesibles para todos. Por eso, como no podía ser de otra manera, Eurocaja Rural no ha dudado en adherirse a este programa reafirmando su compromiso con los jóvenes y con el territorio", ha apuntado.

Avala Rioja

El programa 'Avala Rioja' es una línea de garantía gestionada por el IRVI en colaboración con las entidades financieras adheridas a la misma ante la necesidad de favorecer el acceso de los jóvenes a su vivienda habitual en régimen de propiedad.

Gracias al acuerdo entre Eurocaja Rural y el programa 'Avala Rioja', los interesados pueden conseguir hasta el 100% de financiación del valor de la vivienda. Un aval público y gratuito financiado por el Gobierno de La Rioja y gestionado por el IRVI, que permite a los jóvenes acceder a una hipoteca sin necesidad de disponer del 20% inicial que normalmente se exige.

Eurocaja Rural acompaña durante todo el proceso a los interesados en formalizar este programa: informando personalmente, gestionando la hipoteca y ayudando a hacer realidad la nueva vivienda con la máxima cercanía y confianza.

A través de este acuerdo, Eurocaja Rural corrobora una vez más su apoyo a las iniciativas promovidas por las Administraciones Públicas de su ámbito de actuación y su implicación atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, en este caso en materia de adquisición de viviendas.

La vinculación de Eurocaja Rural con La Rioja comenzó en noviembre de 2024, cuando abrió su primera oficina en Logroño donde ofrece soluciones financieras, sociales y asistenciales adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, y aporta sus propias señas de identidad: cercanía, profesionalidad y trato directo.

En todo el ámbito de actuación donde opera (La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Cantabria y Andalucía), Eurocaja Rural alcanza las 500 oficinas, tiene más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.