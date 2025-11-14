La empresa Marktel Global Services anuncia un ERE y el cierre de su centro de Albacete: afecta a 55 trabajadores

La multinacional Marktel Global Services ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su centro de Albacete, que supondría el fin de sus 55 puestos de trabajo y el cierre del espacio.

Según ha informado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, la empresa ha justificado la decisión por "causas organizativas y el fin de la última campaña que quedaba en Albacete".

El sindicato ha lamentado que la noticia llega después de que la Justicia "forzara a la empresa a reconocer la categoría profesional de cuatro de sus empleados como gestores telefónicos en lugar de teleoperadores y a pedir indemnizaciones por despidos improcedentes".

"La respuesta de la Dirección ha sido lanzar una oleada de despidos en el centro de la ciudad castellanomanchega, donde hay 55 trabajadores de los 5.000 con los que cuenta la compañía repartidos en Valencia, Madrid, Barcelona, Albacete, Portugal y Colombia", ha explicado.

El sindicato ha indicado que, pese al volumen de trabajo de otros centros y las continuas campañas que desempeña en ellos, la multinacional "se niega a desviar la carga de trabajo al centro de Albacete". Esto demuestra "la mala fe de Market Global Services, que prefiere castigar a un grupo de trabajadores vulnerables por haber reclamado que se cumpla el convenio laboral".

Un año con reducciones de plantilla

Por otro lado, ha señalado que la empresa lleva un año reduciendo su plantilla, "pasando casi 200 empleados a 55, con despidos improcedentes tras meses de bajas por enfermedades, sobre todo psicológicas".

"La empresa alegó en la mayoría de los casos despidos por sanciones graves y bajo rendimiento voluntario. En este momento, la práctica totalidad de la plantilla ha demandado a la empresa por su categoría profesional y siempre gana las reclamaciones por despido improcedente y categoría en los tribunales", ha afirmado.

Por último, ha sostenido que "los representantes de la empresa ya habían amenazado con cerrar el centro durante las negociaciones previas al ERE si la presión sindical se mantenía". Y ha reclamado que detenga el ERE "al no tener causa justificada".

Sin embargo, la empresa "insiste en el cierre y solo ha realizado una oferta de indemnización que está muy por debajo de lo que los trabajadores obtendrán si acuden a los tribunales".