Sindicatos y patronal llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga del metal en Ciudad Real: los detalles del pacto

Los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un acuerdo con la patronal para poner fin a la huelga indefinida en el sector del metal que se había convocado el pasado lunes en la provincia de Ciudad Real.

Así lo ha anunciado a última hora de este martes el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia de Ciudad Real, Javier Chacón, en Radio Castilla-La Mancha, tras la reunión de la tarde entre los sindicatos y patronal.

Según ha detallado, el convenio tendrá una duración de tres años, desde este 2025 con carácter retroactivo hasta 2027. Y entre las claves del acuerdo están los cambios de las tablas salariales, sin tocar la antigüedad.

Para el año 2025 el salario sube un 3,5 %, con una cláusula de revisión del +1 % si el IPC de 2025 supera el 3,5 %. En 2026 la subida es del 4 %, con la misma cláusula de revisión si sube el IPC un 4 %; y en 2027 del 3,75 %, con la revisión si el IPC supera el 3,75 %.

Asimismo, se incluye un Plus de Parada de 60 euros brutos por cada día trabajado, aplicable de lunes a domingo.

También se ha pactado una mejora voluntaria de 6,18 euros por día de trabajo para todos los trabajadores metalúrgicos del complejo petroquímico de Puertollano, siendo de 3,09 euros para los que se emplean en talleres de la comarca llevando a cabo una actividad laboral para el mismo complejo.

Por último, el convenio indica que a partir de la tercera baja computada en el año no operará el complemento de IT por enfermedad común, a excepción de afecciones crónicas y hospitalización previa justificada de dicha situación.

Satisfacción del alcalde

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha expresado su satisfacción ante el fin del conflicto y ha destacado la "importancia del diálogo".

"Tras dos días de huelga en el sector del metal, que han tenido una incidencia muy especial en nuestra ciudad, valoramos el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal. Este entendimiento pone fin a un conflicto que ha generado tensión, preocupación y algunos episodios lamentablemente violentos que todos debemos rechazar", ha señalado.

Asimismo, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el servicio de Mantenimiento de Carreteras y los servicios municipales, que "han trabajado sin descanso para restablecer la normalidad en los accesos al complejo petroquímico, retirando piedras, maderas y otros objetos de las carreteras".

APES dice que el "bloqueo no fue de los empresarios"

Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) ha emitido este miércoles un comunicado reivindicando "unión" en el sector del metal para afrontar los retos presentes y futuros.

Según indicando, la asociación ha mostrado que "el diálogo técnico, el rigor jurídico y la responsabilidad son la base para alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad del sector y el bienestar de sus trabajadores".

"El tejido empresarial de Ciudad Real está cambiando y junto a las pequeñas empresas conviven hoy grandes industrias tractoras, plantas fotovoltaicas, termosolares y empresas de ingeniería y servicios industriales que juegan un papel clave en el crecimiento económico y el empleo. Para seguir negociando con solvencia y garantizando el futuro industrial de la provincia, necesitamos que todo el sector esté representado. La fuerza y legitimidad de nuestra voz depende de la unión empresarial", ha expresado.

Al respecto, desde APES han indicado que el reciente acuerdo "refleja el esfuerzo constante por alcanzar consensos y demuestra que el bloqueo no estuvo en la parte empresarial, sino en la falta de flexibilidad sindical en fases esenciales del proceso".

Por ello, han hecho una llamada pública a todas las empresas del sector para "unirse y participar activamente en las decisiones que afectan al futuro". "El compromiso es claro, construir un marco empresarial sólido, moderno y capaz de afrontar los retos industriales y energéticos de los próximos años con estabilidad y competitividad, donde el diálogo social, la moderación y la responsabilidad sean ejes vertebradores del futuro industrial en Ciudad Real", ha sentenciado.

48 horas de huelga

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, más de 15.000 trabajadores de la provincia fueron llamados a la huelga desde este lunes para reclamar un acuerdo "digno" en el sector de la metalurgia que garantizase "derechos laborales y mejoras salariales".

Los sindicatos han asegurado que durante los dos días de huelga ha habido un "seguimiento masivo", de alrededor del 95 %.

Además, la Policía Nacional tuvo que emplear este martes material antidisturbios en Puertollano para disolver a un grupo de personas que lanzaron piedras contra los agentes a las puertas del complejo petroquímico.