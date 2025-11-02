El alcalde de Puertollano pide diálogo urgente para evitar "consecuencias graves" por la huelga del metal

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha hecho un llamamiento "al diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos" entre las partes implicadas en la huelga indefinida del sector del metal en la provincia de Ciudad Real. Defiende en que se alcance cuanto antes una solución que "devuelva la normalidad y preserve la paz social en la comarca".

Ruiz ha mostrado su preocupación por un conflicto que "afecta de manera significativa al complejo petroquímico y a numerosas empresas auxiliares", subrayando que "una huelga de estas características tendrá un impacto muy negativo en la economía local, en el empleo y en la confianza que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar".

"Somos plenamente conscientes de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y también de las dificultades que afrontan las empresas en un contexto económico complejo, pero Puertollano necesita estabilidad, necesita futuro, y ese futuro solo se construye desde el entendimiento", ha recalcado el regidor en un comunicado.

El alcalde ha apelado a "la sensatez, la empatía y la responsabilidad de ambas partes para seguir negociando hasta el último minuto" y ha reclamado la implicación de las administraciones competentes para facilitar el diálogo.

Necesidad

En este sentido, ha pedido a la "autoridad laboral y política" que sean "plenamente conscientes de la importancia estratégica de las empresas asentadas en Puertollano" y que garanticen la seguridad en las instalaciones industriales, los trabajadores y la ciudadanía.

Ruiz ha avanzado que ha trasladado personalmente a la consejera de Industria la necesidad de establecer los servicios mínimos necesarios para proteger las fábricas y asegurar la continuidad de las operaciones esenciales.

Espíritu de cooperación

Asimismo, ha apelado "al espíritu de cooperación y al carácter dialogante que siempre ha definido a Puertollano", confiando en que tanto los sindicatos como las empresas "busquen puntos de encuentro pensando en el bien común".

"Estoy seguro de que la capacidad de acuerdo está ahí; lo que se necesita es voluntad, diálogo sincero y generosidad. Puertollano siempre ha sido ejemplo de lucha, pero también de cooperación y colaboración", ha insistido Ruiz.

El alcalde ha concluido su mensaje subrayando que "Puertollano debe seguir demostrando que es una tierra que apuesta por el trabajo digno, por la industria sostenible y por la paz social".