La plantilla de Mahle vota el preacuerdo sobre el ERE, con 466 despidos frente a los 506 iniciales en su planta de Cuenca

La plantilla de Mahle vota este jueves el preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado entre los sindicatos CCOO y UGT FICA y la dirección de la empresa, que contempla un total de 506 —466 en la planta de Motilla del Palancar (Cuenca) y 40 en la de Paterna (Valencia)— frente a los 741 que la compañía había planteado inicialmente, además de mejoras en las indemnizaciones.

En un comunicado, los sindicatos han explicado que este preacuerdo pone fin al periodo de consultas, que concluía este mismo 30 de octubre.

Según los términos acordados, serán 466 los trabajadores que abandonarán la empresa en la planta conquense y 40 en la valenciana, tras un proceso de negociación que ha permitido rebajar significativamente el impacto del ERE.

Las indemnizaciones se han fijado en 31 días por año trabajado sin tope para los empleados con una antigüedad inferior a diez años, lo que supone una compensación mínima de entre 5.000 y 14.000 euros, según los tramos de antigüedad.

Indemnización por antigüedad

Para los trabajadores con mayor antigüedad, la indemnización será de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades. El acuerdo incluye además un plan de rentas para los trabajadores mayores de 55 años que se acojan de forma voluntaria, quienes recibirán asesoramiento individualizado por parte de una consultora externa.

No obstante, los sindicatos consideran esta medida insuficiente, ya que reclamaban a la empresa garantizar un salario mínimo del 70 % en los años posteriores al despido y no solo la distribución de la indemnización.

También se ha pactado la creación de una bolsa de empleo, mediante la cual las personas afectadas tendrán prioridad en futuras vacantes durante los próximos tres años.

Despidos

Los despidos en la planta de Motilla del Palancar se ejecutarán en dos fases: 341 en noviembre y 125 en marzo de 2026. Las notificaciones se realizarán el 7 de noviembre, aunque las personas afectadas no deberán acudir a su puesto desde el día 1, al considerarse dicho periodo como permiso retribuido.

El contenido del preacuerdo será sometido a votación este jueves en las asambleas de mañana y tarde. Si el texto es ratificado por la plantilla, se pondrá fin al proceso de negociación del ERE iniciado el pasado 30 de septiembre, con un resultado que los sindicatos califican de "duro pero mejorado" respecto a la propuesta inicial de la empresa.