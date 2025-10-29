CCOO denuncia la "inasumible" carga de trabajo de los empleados del 112 de Castilla-La Mancha: "Es insostenible"

Los delegados sindicales de CCOO en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han denunciado este miércoles la situación "insostenible" de los trabajadores, que tienen que afrontar "cargas de trabajo inasumibles".

"El servicio funciona al límite. Atender todas las llamadas y gestionar cada aviso con los recursos actuales es imposible. Se necesita más personal diariamente, especialmente cuando hay que afrontar emergencias extraordinarias con los mismos medios que en un día normal", ha alertado el sindicato.

Asimismo, ha alertado que la sobrecarga de trabajo diario hace que se produzcan "llamadas en espera y perdidas continuas".

"Esto provoca un deterioro progresivo del estado laboral y psicosocial de la plantilla y compromete la calidad y la seguridad del servicio, que cada año registra un mayor volumen de llamadas", ha afirmado.

Por ello, "ante la falta de interlocución con la empresa adjudicataria", CCOO ha remitido la situación al director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. Además, el sindicato ha solicitado una reunión "urgente".