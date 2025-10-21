Abre la nueva fábrica de Nomad Solar Energy en Villarrubia de Santiago: producirá generadores solares para 15 países

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este martes la fábrica Nomad Solar Industries ubicada en el polígono industrial 'El Llano' de Villarrubia de Santiago (Toledo). Un espacio con más de 15.000 metros cuadrados que producirá generadores solares móviles para 15 países del mundo.

De esta forma, Nomad Solar Industries, empresa fabricante de las soluciones de NSE, se convierte en la fábrica más grande dedicada específicamente a esta actividad y la primera en Europa, generando más de 80 empleos en la zona.

Los generadores solares que se fabricarán permitirán transportar de forma eficiente y certificada hasta 106 kWp de potencia. Se desplegarán en los puntos donde se requiere la energía y se conectan allí donde sea necesario. Sectores como la minería, construcción, defensa, agrícola y humanitario podrán beneficiarse de estas instalaciones móviles.

Por su parte, Page ha dado las gracias a la empresa por haber apostado por Castilla-La Mancha. Y ha defendido la energía solar y la opción posible de que todos los habitantes del planeta acaben produciendo esta energía si tienen los medios.

"Europa también va a poder aportar una experiencia que termina siendo extrapolable, que se puede generalizar en el planeta. Los resultados políticos y la coyuntura de cada país hacen que la Unión Europea hoy adolezca de la estabilidad y la previsibilidad que ha tenido antaño. Pero tengo una perspectiva muy optimista respecto de Europa", ha expresado.

"Creciendo"

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado que Castilla-La Mancha "es la mejor región para invertir, ya que no hay otra comunidad en toda España donde los empresarios tengan tanta confianza empresarial, casi 12 puntos por encima de la media nacional".

"Castilla-La Mancha es una de las regiones más industriales del país gracias a la estabilidad que lidera nuestro presidente y a una certidumbre que cada día se hace realidad. En el ámbito energético es la segunda en producción de energía renovable de todo el país", ha afirmado.

Por último, Franco ha aplaudido el trabajo de la Nomad Solar Fundation y ha resaltado que la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,2 % en la región.

Energías estratégicas

También ha intervenido el presidente y fundador de la compañía y CEOE del grupo francés, Laurent de Thieulloy, que ha agradecido a las instituciones que le hayan abierto las puertas de Villarrubia de Santiago.

De Thieulloy ha defendido la utilidad y la competitividad de las energías limpias, "que son estratégicas" porque cuando se instalan "ya no se depende de nadie".

"Nos decantamos por Castilla-La Mancha porque es un magnífico lugar logístico y por su cercanía a Madrid y a los Puertos de Valencia.