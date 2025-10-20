Melchor destaca el buen momento económico que vive Alcázar de San Juan y su apuesta por la FP Dual

Un momento de la presentación de la Feria de FP Dual de Alcázar de San Juan.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Rosa Melchor, ha destacado el buen momento económico y laboral que vive la ciudad durante la presentación de la VII Feria de Formación Profesional Dual que se celebrará el próximo 29 de octubre en el pabellón Vicente Paniagua.

Este encuentro, que reunirá a empresas, centros educativos, instituciones y estudiantes de toda la región, busca "consolidar el vínculo entre educación y mercado laboral en una ciudad que se ha convertido en referente de empleo en Castilla-La Mancha", ha informado el Ayuntamiento alcazareño en nota de prensa.

Para ello, la Cámara de Comercio de Ciudad Real y el Consistorio de Alcázar de San Juan volverá a organizar un evento que cuenta con el patrocinio de CaixaBank Dualiza y la colaboración de Repsol, Cojali, Hydnum Steel y New Esteem.

En esta edición participarán más de 50 stands entre centros formativos y empresas, junto a una zona de asesoramiento, talleres técnicos y espacios de demostraciones.

Melchor ha sido la encargada de presentar esta feria junto al director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, la directora de Formación y Empleo de la Cámara, Yolanda Mas y el concejal de Promoción Económica, Gonzalo Redondo.

La alcaldesa ha subrayado la "etapa de fortaleza económica sin precedentes" que vive el municipio con una cifra de desempleo inferior a los 1.800 demandantes, frente a los cerca de 4.000 registrados hace una década."En Alcázar hay empleo y actividad empresarial, pero el reto ahora es disponer de trabajadores formados que respondan a las necesidades de las empresas y la FP Dual es una vía de éxito para unir el aprendizaje con la práctica laboral y ofrecer a los jóvenes oportunidades reales de futuro", ha señalado.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, ha explicado que esta feria se ha consolidado como un referente en la promoción de la FP Dual, destacando que los índices de inserción laboral de los alumnos que participan en este modelo oscilan entre el 30 y el 60 %.

Un momento de la presentación.

De su lado, la directora de Formación y Empleo de la Cámara, Yolanda Mas, ha apuntado que esta será la edición más grande celebrada hasta la fecha. Según ha detallado, se ha confirmado la participación de 24 empresas, ocho de ellas de Alcázar de San Juan, junto con 21 centros educativos, 15 de los cuales contarán con espacios demostrativos para mostrar proyectos y experiencias formativas.

Programación

El programa de actividades se desarrollará a lo largo de la mañana con distintas propuestas en el pabellón Vicente Paniagua. Desde las nueve de la mañana se realizará la recepción de visitantes y la apertura de la zona expositiva, donde permanecerán los stands de centros y empresas, junto con el área de asesoramiento en FP Dual.

En la programación se incluye una charla técnica sobre la FP Dual en Castilla-La Mancha, impartida por José Rodrigo Cerrillo, director general de Formación Profesional; una mesa redonda de empresas bajo el título “Donde la empresa encuentra su futuro”, con la participación de ASECEM, Cojali, la Cámara de Comercio de Ciudad Real y el IES Juan Bosco, moderada por Ángel Luis González, docente nominado al Global Teacher Prize; y un taller de dinamización para jóvenes titulado “Soy de Ciudad Real y quiero trabajar en videojuegos, ¿puedo conseguirlo?”, a cargo de Carlos González, centrado en las oportunidades laborales de los nuevos sectores digitales.