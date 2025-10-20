La Despensa Supermercados y Ecofamilia renuevan y amplían su apoyo al Club Balonmano Bolaños de Calatrava

Renovación del acuerdo entre la Despensa Supermercados y Ecofamilia con el Club Balonmano Bolaños de Calatrava.

La Despensa Supermercados y Ecofamilia han reafirmado su compromiso con el deporte base y de competición en Castilla-La Mancha mediante la renovación y ampliación de su patrocinio al Club Balonmano Bolaños de Calatrava.

El acto protocolario de la firma del acuerdo para la temporada 2025/2026 ha tenido lugar en la tienda de La Despensa Supermercados situada en la calle Real de Ciudad Real.

En el evento han participado la presidenta del club, Ana Almansa; el responsable de tiendas de Ecofamilia y La Despensa en Ciudad Real, Ángel Arolo; y el director de Comunicación y RSC de la compañía castellanomanchega, Luis Aznal. También han asistido varios jugadores del equipo sénior masculino, que milita en Primera División Nacional (Grupo F).

Excelente campaña

La pasada temporada, el conjunto bolañego firmó una excelente campaña, clasificándose para disputar la fase de ascenso celebrada en casa, un evento que congregó a numerosos aficionados procedentes de Soria, Pamplona y Barcelona, confirmando el creciente interés que despierta el balonmano en la localidad.

De cara a la nueva temporada, el club ha reforzado su plantilla manteniendo la base del equipo y sumando nuevas incorporaciones que aumentan la ilusión y las expectativas deportivas.

Durante la firma, la presidenta Ana Almansa ha destacado la importancia de esta alianza: "Es un orgullo para nosotros que una empresa de nuestra tierra, en plena expansión, siga formando parte de nuestra familia y creyendo en nuestro proyecto deportivo y social".

Por su parte, desde La Despensa Supermercados y Ecofamilia, a través del proyecto La Despensa Saludable, se ha subrayado la satisfacción de seguir apoyando a entidades que promueven no solo el rendimiento deportivo, sino también la formación en valores, la vida saludable y la educación de los jóvenes de la región.

"Nos sentimos muy orgullosos de respaldar a clubes que representan lo mejor del deporte castellanomanchego: esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo", ha señalado Luis Aznal durante el acto.