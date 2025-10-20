Castilla-La Mancha invertirá 12 millones de euros hasta 2030 en un nuevo Plan Estratégico de Hostelería

Castilla-La Mancha va a abordar los retos a afrontar por la hostelería entre 2025 y 2030 con la puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico estructurado en ocho ejes y 51 medidas que contará con una dotación de 12 millones de euros.

Unas cifras que han sido desgranadas por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro y por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración de la VII edición del congreso 'Culinaria Castilla-La Mancha' en Cuenca, según ha informado la Junta en un comunicado de prensa.

Guijarro ha explicado que esos 12 millones de euros “son la cifra inicial de partida que ha establecido el Gobierno regional" aunque ha abundado que, en colaboración con los distintos sectores, el Ejecutivo regional suele "ir por delante de los objetivos marcados".

Por su parte, Patricia Franco ha detallado los ocho ejes estratégicos del nuevo plan, que abordan cuestiones como la actualización normativa, el posicionamiento de marca de la cocina regional a través de Raíz Culinaria, incentivos al sector, la simbiosis entre turismo y gastronomía, la innovación y digitalización, el reto de la sostenibilidad, el impulso y la incorporación del talento y el prestigio del sector.

"Con la anterior estrategia hemos conseguido hitos muy importantes para la gastronomía regional, como hacer de la gastronomía un pilar estratégico de nuestra oferta turística, destacarla como un atributo regional reconocible a todos los niveles, de la mano de nuestras 12 Estrellas Michelin, 25 Soles y 95 Embajadores Raíz Culinaria", ha señalado Franco.

También ha subrayado el trabajo de todos los grandes y pequeños establecimientos que abren cada día sus puertas para atender a todos los visitantes y comensales y ha incidido en que la estrategia desarrollada ha fomentado "el orgullo de pertenencia a la marca y posicionar a la región como un referente experiencial en el mundo de la cocina".

Franco ha señalado que a estos pilares se suman ahora los retos que se abordan en el nuevo Plan Estratégico de Gastronomía.

"Tenemos una cocina comprometida social y medioambientalmente en hacer un mundo mejor", ha remarcado Patricia Franco, quien ha señalado su valor para continuar impulsando la actividad turística de la región y "como generadora de oportunidades y riqueza en Castilla-La Mancha".

Este acto también ha servido como presentación oficial para la nueva directora general de Turismo y Artesanía, Arantxa Pérez, quien ha sido la encargada de abrir el evento inaugural del congreso.

Culinaria 2025

En cuanto a la VII edición del congreso Culinaria, que vuelve a Cuenca durante estos días para convertir a la ciudad en el epicentro del sector, tiene previsto reunir a 1.500 personas, con nombres destacados del panorama gastronómico nacional como el chef Quique Dacosta, el sumiller David Seijas, la comunicadora especializada Lakshmi Aguirre, el chef local Jesús Segura o representantes de los restaurantes Via Venetto, Bardal o el Celler de Can Roca.

Dentro de la programación, se encuentran el V concurso nacional de tartas de queso manchego; la III edición de 'Elige tu Chef' y el II Concurso de Steak Tartar.

Una de las novedades de esta edición es que el segundo día del congreso estará dedicado íntegramente al evento Sala Pro, que pondrá el foco en la profesionalización del servicio de sala, con ponencias, mesas redondas y dinámicas que complementan la visión culinaria del primer día.

El congreso ha arrancado este lunes con la entrega de premios en la que, en esta edición se ha galardonado en el apartado de 'Trayectoria' a Cesáreo Ortega del restaurante Posada Real, en Albacete; en 'Talento Femenino' a Susana Pérez, bloguera de Webos Fritos; en el apartado 'Talento Joven' a Pedro y David Trujillo, chef y encargado de sala del restaurante 'Los Trujis' de Talavera de la Reina; y en 'Sala y Sumillería' a Vicenta Rojo, sumiller del Restaurante 'Retama', en Torrenueva (Ciudad Real).