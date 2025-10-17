Gema Canales, símbolo de superación, protagoniza el nuevo vídeo de las ayudas de la Fundación Soliss

La Fundación Soliss ha lanzado un vídeo protagonizado por Gema Canales, joven con parálisis cerebral, para conmemorar el éxito de la primera edición de las Ayudas Soliss, su programa de apoyo a iniciativas sociales, medioambientales, deportivas y culturales en Castilla-La Mancha.

Gema, gracias a la comunicación aumentativa y alternativa, ha logrado romper barreras y dar voz a quienes nunca la tuvieron. Su proyecto, desarrollado a través de la Fundación Gema Canales, fue uno de los ganadores de la primera edición de las Ayudas Soliss, centrado en ofrecer becas en comunicación aumentativa a niños y jóvenes con discapacidad, un ejemplo que simboliza el impacto transformador de estas ayudas.

"Gema representa el verdadero sentido de las Ayudas Soliss: transformar vidas desde la cercanía, el compromiso y la esperanza", ha destacado César Duro, director de la Fundación. "Queremos que más entidades de Castilla-La Mancha se animen a presentar sus proyectos, porque detrás de cada idea hay una oportunidad real de cambio".

El vídeo, titulado 'La voz de una mirada', resume en poco más de dos minutos la historia de superación de Gema y el efecto positivo del apoyo de Soliss en su fundación y en otras familias. La pieza audiovisual ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Fundación Soliss y en sus redes sociales.

Las Ayudas Soliss buscan impulsar proyectos con impacto positivo en la sociedad castellanomanchega, apoyando a entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la mejora del bienestar social, la sostenibilidad, la cultura y el deporte. Las organizaciones interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de octubre de 2025 a través de la web: www.fundacionsoliss.es/ayudas