La Fundación Globalcaja colabora con Asprona para mejorar la atención de personas con discapacidad intelectual

La Fundación Globalcaja y Asprona han estrechado su habitual colaboración en el propósito compartido de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como de sus familias.

El presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, y la presidenta de Asprona, María Dolores Olivares, han celebrado un encuentro en el que tuvieron ocasión de intercambiar impresiones acerca de los proyectos que la entidad respalda, como es el programa de ocio estival que ha permitido que 85 usuarios de Asprona, de entre 12 y 65 años, hayan podido disfrutar este verano de actividades de tiempo libre adaptadas.

Asimismo, la Fundación Globalcaja respalda otras iniciativas de Asprona, entre las que destaca el programa de soporte técnico para mejorar las intervenciones que los profesionales realizan con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que son usuarias de los distintos servicios que ofrece la asociación, ha informado la Fundación en nota de prensa.

Esta nueva colaboración ha permitido a Asprona hacer una evaluación más precisa y diseñar planes de apoyo personalizados en su intervención con personas con discapacidad intelectual ya adultas, que presentan dificultades en su conducta, diagnósticos de TEA o demencias o deterioros cognitivos.

De esta forma, se consigue mejorar su calidad de vida y promover una mayor participación de las personas usuarias en su día a día. Asprona ha extendido este soporte técnico, del que estiman se beneficiarán unas 500 personas usuarias, a todos sus centros de atención, situados en Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo.

Desde Asprona, han agradecido a la Fundación Globalcaja su compromiso y su implicación con el colectivo de personas con discapacidad intelectual, apoyando y haciendo posible el desarrollo de proyectos que mejoran su calidad de vida y promueven su plena inclusión social.