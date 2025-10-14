La multinacional Schreiber Foods expone a la Junta sus planes de expansión en Talavera de la Reina

Varios representantes de la empresa Schreiber Foods se han reunido este martes con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para exponer sus planes de expansión para ampliar la capacidad de producción de su planta en Talavera de la Reina (Toledo).

La Junta ha informado del encuentro y ha detallado que Page ha valorado la apuesta de la empresa multinacional por el crecimiento de su factoría en Talavera, "incrementando su capacidad de producción para consolidar su posición nacional e internacional en el sector de los preparados lácteos".

Asimismo, ha valorado que Schreiber Foods es "una de las empresas líderes del sector de los preparados lácteos, siendo uno de los principales proveedores en el ámbito nacional e internacional del sector".

Por último, han valorado que el crecimiento reforzará la importancia del sector ganadero en Castilla-La Mancha y "permitirá consolidar en una comarca de una gran tradición en la actividad de la ganadería en la región una de las grandes cadenas de valor del sector primario".

Además de Page, en la cita han participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; la mánager general de la compañía en Europa, Terry Moeller; el vicepresidente de Operaciones en Europa, Gustavo Deb; y la responsable de asuntos legales de la firma, Lucía Tostón.