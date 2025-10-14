Consuegra celebra con orgullo sus 'Legados con Futuro' en un emotivo documental: de la almendra al azafrán en joyas

Foto de familia de los participantes en el evento, celebrado este martes en el municipio. Javier Longobardo

La identidad de la localidad toledana de Consuegra, tejida con el sabor dulce del mazapán, el toque amargo y elegante de la almendra y el color del azafrán, ha sido la protagonista en el estreno del segundo capítulo de la serie documental ‘Legados con Futuro’, impulsada por Moeve.

La cita, celebrada en el Teatro Don Quijote con la organización de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el apoyo del Ayuntamiento local, se ha convertido en un homenaje al emprendimiento rural que mira al futuro sin perder de vista sus raíces. El acto ha sido presentado por la periodista de CMMedia Raquel Martín Menor, presentadora del programa Ancha es Castilla-La Mancha.

La mesa redonda del acto, moderada por Esther Esteban, presidenta ejecutiva del periódico, ha reunido a tres voces clave de la economía consaburense: Inmaculada Peces (Mazapanes Peces), Antonio Romero (Restaurante El Alfar) y María del Carmen Zamorano (Joyas Estigma).

El diálogo ha mostrado en todo momento el cariño por la tierra y sus productos de siempre. El público, por su parte, ha respondido con emoción y ha transmitido el cariño y el orgullo de su pueblo.

Inmaculada Peces, cuyo negocio familiar se remonta a 1915, ha subrayado el compromiso con la herencia: "Yo tengo que vender mazapán, hasta que yo me muera, mi madre hizo eso" y nosotros, mis hermanos y yo, vamos por el mismo camino".

El azafrán, el "oro rojo" que siempre se ha pesado "en onzas y libras" por equipararse al metal precioso, ha sido fuertemente reivindicado por María del Carmen Zamorano. Su proyecto Joyas Estigma, que plasma la flor en joyas, es un "homenaje al producto y a las mujeres" que con "valores de humildad, trabajo y esfuerzo" han mantenido vivo este cultivo.

Antonio Romero, desde los fogones de El Alfar, ha destacado cómo estos productos locales son un imán para quienes buscan "lo de siempre", proponiendo una receta innovadora al público como son sus "canelones de merluza y rape con bechamel de azafrán y almendra garrapiñada".

La conversación también ha abordado el impacto del documental de Moeve, que ha sabido captar la esencia de sus historias. Los tres protagonistas han expresado su emoción y agradecimiento. Inmaculada Peces se sintió al grabarlo transportada a su infancia: "Todo han sido recuerdos, unos recuerdos muy bonitos".

Antonio Romero valoró la "total sencillez" con la que se abordó el tema y el deseo de "transmitir ese cariño" recibido a las nuevas generaciones desde la "energía" transmitida por Moeve. Finalmente, María del Carmen Zamorano se ha mostrado sorprendida de que una empresa "con tanto potencial" quisiera plasmar "esos valores en nosotros".

El deseo de los protagonistas quedó claro desde el inicio de sus intervenciones: que las nuevas generaciones "valoren lo que tienen" y "amen lo que hagan" y continúen "el legado".

Cierre de oro con música y vino español

El acto ha concluido con un broche musical de lujo a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan- Campo de Criptana. El trío de músicos compuesto por Manuel, Diego y Guillermo ha despertado los aplausos del público al finalizar su intervención con una brillante interpretación del icónico tema 'Entre Dos Aguas' del fallecido Paco de Lucía.

Tras la ovación, los asistentes compartieron un vino español en la entrada del teatro, poniendo un colofón festivo a una jornada dedicada a celebrar el legado y la proyección de futuro de Consuegra.