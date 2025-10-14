Amiab y Abycine firman un convenio para impulsar el empleo inclusivo y la creación cinematográfica

La asociación Amiab y el Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar el empleo de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de Amiab, Emilio Sáez, y el director general de Abycine, José Manuel Zamora, en un acto celebrado en Albacete. Ambas entidades se han comprometido a trabajar de la mano para hacer del festival un espacio más inclusivo, diverso y comprometido socialmente.

Durante la firma, Emilio Sáez ha felicitado a Abycine "por el gran trabajo realizado a lo largo de sus 27 años, lo que ha permitido a Albacete contar con un festival de cine de relevancia nacional".

Convenio firma. Amiab

El presidente de Amiab ha destacado que "la ciudad de Albacete y la región tienen en Abycine un festival que es ya un referente y que se ha consolidado en el panorama de festivales de cine de España".

Premiere nacional

Sáez ha subrayado además que la relación entre Amiab y Abycine "siempre ha existido", aunque este año cobra "más importancia si cabe", ya que el festival acogerá la premiere nacional del documental 'Resilentia', una producción de Amiab sobre el equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas BSR Amiab Albacete.

"Queremos agradecer la predisposición de Abycine en este asunto, por apostar por la visibilidad de nuestro equipo y por contribuir a mostrar una historia de esfuerzo y superación", ha añadido.

Convenio firma. Amiab

Compromiso

El presidente de Amiab también ha agradecido a la dirección del festival su compromiso con el empleo inclusivo. "Gracias a este convenio, hombres y mujeres con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social trabajarán durante los días del festival para contribuir al éxito de cada jornada", ha señalado.

Por su parte, José Manuel Zamora, director de Abycine, ha destacado el valor de esta alianza para seguir construyendo un festival más igualitario.

Inclusión

"Queremos agradecer el apoyo del Grupo Amiab para posibilitar la integración de trabajadores con discapacidad y seguir haciendo de Abycine un evento mucho más inclusivo", ha afirmado.

Zamora ha destacado además que Amiab se incorpora como uno de los patrocinadores del evento, "gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso compartido por la cultura, la diversidad y la participación social".

Con esta colaboración, Amiab y Abycine refuerzan su compromiso con una cultura más accesible y solidaria, que promueve la igualdad de oportunidades y demuestra que la inclusión también se proyecta en la gran pantalla.