Consuegra acogerá este martes el estreno del capítulo de "Legados con futuro" grabado en la localidad toledana

Un proyecto impulsado por Moeve para poner en valor a quienes construyen el futuro desde el mundo rural.

El Teatro Don Quijote de Consuegra (Toledo) acogerá este martes 14 de octubre, a partir de las 18:30 horas, la premier de la segunda entrega de la serie documental 'Legados con futuro', un proyecto impulsado por Moeve que pone en valor el trabajo de quienes, desde el medio rural, construyen futuro sin renunciar a sus raíces.

El estreno, organizado junto a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y con el apoyo del Ayuntamiento consaburense, contará con la participación de los protagonistas del capítulo y con un diálogo en torno a la tradición, la innovación y el desarrollo local.

La cita, abierta al público mediante invitación gratuita, estará conducida por la periodista Raquel Martín Menor, presentadora del programa 'Ancha es Castilla-La Mancha' en CMM. El acto comenzará con la bienvenida de la alcaldesa, María Luisa Rodríguez, y de Isabel Martínez, responsable de Licencia Social de Moeve.

Mesa redonda

A continuación, la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, moderará una mesa redonda en la que participarán tres referentes del emprendimiento consaburense que representan la unión entre legado y futuro: Inmaculada Peces, propietaria de Mazapanes Peces; Antonio Romero, gerente del restaurante El Alfar; y María del Carmen Zamorano, fundadora de Joyas Estigma.

Tras el coloquio, se estrenará la nueva entrega de 'Legados con futuro', grabada en Consuegra, que recoge historias reales sobre cómo la tradición gastronómica del municipio se ha convertido en motor de identidad, innovación y desarrollo.

El acto concluirá con un cierre musical a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan - Campo de Criptana, seguido de un vino español en el hall del teatro.

Las invitaciones pueden reservarse gratuitamente a través de este enlace o retirarse en la taquilla del Teatro Don Quijote desde las 16:30 horas del martes.