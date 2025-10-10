La empresa familiar sostiene 8 de cada 10 empleos privados en Castilla-La Mancha: "Somos el corazón económico de la región"

La empresa familiar consolida su papel como motor económico de Castilla-La Mancha. Así se ha puesto de relieve este jueves en Toledo el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), una cita que ha reunido a empresarios, académicos y responsables institucionales para analizar los retos económicos del país y la región, con especial atención a la sostenibilidad, la competitividad y la continuidad generacional de las empresas familiares.

El encuentro, celebrado en la Quinta de Amando, ha estado marcado por la presentación del estudio "La Empresa Familiar de Castilla-La Mancha: características, valores, comportamiento estratégico y resultados 2025", elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que confirma el peso decisivo de este modelo en la economía regional.

Según el informe, las empresas familiares representan el 91,1 % del total del tejido empresarial castellanomanchego y generan el 84,9 % del empleo privado, cifras que sitúan a la región por encima de la media nacional.

La vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la UCLM, Ángela González Moreno, ha destacado que "la empresa familiar representa el 92,4 % del total de empresas en España", y que en Castilla-La Mancha "el peso del sector privado vinculado a la empresa familiar es especialmente notable".

El estudio, realizado sobre 75 empresas asociadas a la AEFCLM, pone de relieve que la percepción positiva de ser una empresa familiar aumenta con cada generación: "En la primera generación el orgullo de ser empresa familiar se incrementa en un 24 %, y en la tercera, en un 12 %".

Ángela González Moreno, vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la UCLM.

Entre los valores más compartidos, sobresalen la dedicación (97 %), la prudencia en la toma de decisiones (97 %) y la cultura del esfuerzo (94 %), junto al arraigo al territorio, la creación de empleo local y la generación de riqueza. También se subrayan factores competitivos como la reputación (89 %), la fidelidad de los clientes (84 %) y la innovación sostenible.

González Moreno ha señalado que "el 54 % de las empresas ha diversificado su actividad para adaptarse al cliente, sin renunciar a la especialización", y que "el 80 % cuenta con un producto o servicio altamente especializado que potencia su competitividad".

Corazón económico

El presidente de la AEFCLM, Rafael Ruiz, ha ejercido como anfitrión del foro, dando la bienvenida a los asistentes y subrayando "la importancia de generar un entorno económico previsible, competitivo y productivo".

Durante su intervención, ha reivindicado el papel de la empresa familiar como "el corazón económico de Castilla-La Mancha, en los momentos de solvencia y también en los de dificultad", destacando su aportación a la estabilidad y al empleo en la región.

Ruiz ha incidido en que "la empresa familiar representa más del 90 % del tejido empresarial regional", y ha defendido la necesidad de reforzar la formación dual y las oportunidades laborales para los jóvenes ante una tasa de paro del 13,23 % y un desempleo juvenil superior al 25 %. También ha advertido sobre el impacto del absentismo laboral y ha reclamado "un marco fiscal justo que no penalice el relevo generacional", en referencia al impuesto de sucesiones.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

A continuación, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha protagonizado la conferencia inaugural, en la que ha analizado los grandes desafíos que afronta el tejido empresarial, entre ellos la deuda pública, la inestabilidad geopolítica, los aranceles internacionales y la competencia desleal, además de cuestiones estructurales como la escasez de talento tecnológico, el absentismo laboral o la necesidad de un mercado único de energía europeo.

El presidente de la patronal ha recordado que "los empresarios somos optimistas y seguiremos trabajando para construir una economía sólida y sostenible". También ha subrayado la importancia de potenciar la industria nacional, mejorar la gestión de las pensiones y garantizar la libertad económica "para que el país pueda prosperar".

En su intervención, Garamendi ha valorado la última propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, para ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos. El presidente de la CEOE ha respondido que "no se puede legislar a golpe de titulares" y ha defendido que cualquier medida de conciliación debe "nacer del diálogo social y del consenso con los empresarios, que son quienes finalmente asumen el coste y la organización de los equipos".

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha centrado su intervención en la relación entre crecimiento económico y política fiscal, destacando que la reciente reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento "por primera vez apuesta por vincular crecimiento y sostenibilidad".

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Herrero ha explicado que el nuevo marco "establece una senda decreciente de deuda en lugar de objetivos uniformes", permitiendo "periodos de ajuste de entre cuatro y siete años y un control del gasto más flexible".

Ha advertido, no obstante, sobre la actual falta de presupuestos: "Estamos trabajando a ciegas porque no tenemos una propuesta de objetivos". En su análisis, ha reclamado "invertir en productividad y formación tecnológica" y ha insistido en que "la calidad de las finanzas públicas es esencial para garantizar los objetivos para los que fueron creadas".

Gestión de riesgos

Por su parte, el CEO de AON Spain, Jacobo Hornedo, ha ofrecido una ponencia bajo el lema "Protegiendo el legado familiar: gestión de riesgos en empresas familiares", en la que ha destacado la importancia de la prevención ante riesgos cibernéticos y del absentismo laboral, que representa pérdidas anuales de 45 millones de euros.

Hornedo ha insistido en la necesidad de "fortalecer la gestión de riesgos, fomentar una cultura de prevención empresarial y realizar talleres familiares para identificar vulnerabilidades", recordando que "muchas empresas medianas no realizan simulacros ante posibles ataques".

Jacobo Hornedo, CEO de AON Spain.

Durante el acto de clausura, Hornedo ha defendido que "la empresa familiar y la empresa no familiar nos enfrentamos a los mismos retos, pero los valores que transmite la empresa familiar generan una cultura empresarial muy positiva que fomenta la eficacia en los procesos".

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cerrado el foro destacando que "Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma en tasa de crecimiento, con un 3 %, y contamos con 800.000 afiliados más a la Seguridad Social".

Impuesto de sucesiones

Ha reconocido que el empleo juvenil y femenino sigue siendo "un reto prioritario", aunque "se afronta desde una perspectiva optimista". También ha recordado que “el 70 % del gasto público se destina a sanidad, educación y asuntos sociales", y ha anunciado su disposición a negociar sobre el impuesto de sucesiones, asegurando que "nos comprometemos a alcanzar un acuerdo que establezca reglas claras, con seguridad jurídica para todos".

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Ruiz Molina ha cerrado su intervención con un mensaje de colaboración institucional: "Debemos trabajar desde el diálogo social por el bienestar de las empresas, porque al final las empresas contribuís al bienestar social, y el diálogo debe ser siempre la base".