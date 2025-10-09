La multinacional Schreiber Foods invertirá 120 millones para doblar la producción en su planta de Talavera de la Reina

Imagen de la planta que Schreiber Foods posee en Talavera de la Reina.

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha confirmado que la multinacional Schreiber Foods tiene intención de desarrollar un proyecto de ampliación de sus instalaciones con una inversión de 120 millones de euros que les permitirá doblar la producción y generar nuevos puestos de trabajo.

En declaraciones a la cadena Cope, Gregorio se ha congratulado de que esta empresa estadounidense, que entre otros surte de productos lácteos a Mercadona, lleve a cabo un plan de expansión que supone "un gran revulsivo para la ciudad".

Según ha explicado, el Ayuntamiento espera la presentación formal del plan para iniciar los trámites administrativos necesarios. “Estamos muy contentos porque las noticias positivas están llegando, se está haciendo una buena gestión y vemos cómo crece el optimismo en Talavera”, ha apuntado.

Las intenciones de la empresa, que hace dos años adquirió la francesa Senoble, pasan por reforzar sus instalaciones para así poder dar cabida al desarrollo de una nueva línea de productos con alto contenido proteico.

Para llevar a cabo este plan de prácticamente duplicar sus instalaciones en Talavera, Gregorio ha recordado que Schreiber Foods “tiene espacio suficiente para seguir creciendo” y que "hace poco nos solicitaron una reparcelación para instalar placas solares", subrayando así su compromiso con la sostenibilidad.

Eso sí, el regidor ha reconocido que en los encuentros que han mantenido con los directivos de la marca americana todavía no se han concretado plazos.

"Nos sentimos muy orgullosos de que quieran seguir creciendo aquí”, ha concluido Gregorio.