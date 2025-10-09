La Despensa Supermercados y la AECC se alían en la campaña "Nos lo Tomamos a Pecho" contra el cáncer de mama

La Despensa Supermercados y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) colaboran en la campaña solidaria "Nos lo Tomamos a Pecho", que se desarrollará del 13 al 19 de octubre con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Durante esos días, los clientes podrán realizar su donativo en cualquiera de las 126 tiendas propias que La Despensa tiene en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Las aportaciones, que podrán oscilar entre 1 y 99 euros, se efectuarán directamente en las líneas de caja, quedando reflejadas en el ticket de compra como un cobro por cuenta de la AECC.

La recaudación irá destinada íntegramente a financiar servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, así como a impulsar la investigación del cáncer de mama.

La adhesión de La Despensa a esta iniciativa se ha presentado en Toledo, en un acto celebrado en el supermercado de la urbanización La Legua.

En el encuentro han participado el director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de La Despensa, Luis Aznal, junto al presidente de la AECC en la provincia de Toledo, Fernando Jou, y el gerente de la asociación, Raúl Cabello.

Responsabilidad social

Con este acuerdo, La Despensa refuerza su compromiso con la responsabilidad social y con la lucha contra el cáncer, ampliando su colaboración con la AECC.

"Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, y se estima que, para el año 2030, habrá 21,6 millones de casos nuevos en el mundo, de los cuales más de 330.000 se registrarán en España", ha recordado la compañía.

La campaña "Nos lo Tomamos a Pecho" pretende concienciar sobre la importancia de la investigación, la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que canaliza el apoyo ciudadano hacia quienes conviven con la enfermedad y sus familias.