Moody’s eleva la calificación crediticia institucional de Eurocaja Rural a A3 con perspectiva estable y sólida

La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable, al mismo nivel que el bono soberano español.

Asimismo, Moody's ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, la máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo.

La mejora del rating se sustenta en la alta calidad de los activos de la entidad, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados, así como en una política de concesión prudente y un elevado nivel de cobertura del 140,65%, frente al 69,3% de la media del sector.

Al cierre del ejercicio 2024, la ratio de morosidad de Eurocaja Rural se situaba en 1,62%, aproximadamente la mitad que la media sectorial del 3,32%.

Estabilidad

Respecto a su solvencia, Moody's valora la sólida capitalización, con una ratio CE T1 del 20,1%, la buena capacidad de generación de beneficios, con un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en 2024, y una financiación y liquidez estables, respaldadas por 8.741 millones de euros en recursos gestionados de clientes y un elevado volumen de activos líquidos.

La agencia considera muy positiva la valoración de Eurocaja Rural y confirma la fortaleza de su modelo de negocio, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo del tiempo y un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada en más de 495 oficinas con servicios digitales.

Crecimiento

Actualmente, Eurocaja Rural opera en 9 comunidades autónomas —Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía— y en 23 provincias del territorio nacional.

El Grupo Económico Eurocaja Rural cuenta con más de 1.400 profesionales, consolidando así su presencia y capacidad de crecimiento en España.