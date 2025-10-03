Iberdrola homenajea a sus empleados de Castilla-La Mancha que más tiempo llevan en la compañía

Más de un centenar de empleados de Iberdrola de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón han sido homenajeados en el Campus Iberdrola de San Agustín del Guadalix.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, han recibido distintos recuerdos por su dilatada trayectoria tanto los trabajadores que cumplen 40 años en Iberdrola como los jubilados en 2024, así como el personal en activo que ha alcanzado los 25 años de antigüedad.

El consejero delegado del Grupo Iberdrola, Pedro Azagra, ha agradecido la dedicación y el esfuerzo de los trabajadores durante décadas y ha destacado que "el verdadero mérito es vuestro". "Todo lo que hoy es Iberdrola se debe al esfuerzo, compromiso y talento que habéis puesto durante décadas", ha añadido.

Azagra ha subrayado que "detrás de cada logro de esta compañía hay familias y generaciones que han hecho posible que hoy en día seamos la segunda empresa del mundo por capitalización en el sector, con proyectos que son referencia a nivel internacional".

En este sentido, ha recordado que "la transición de ser una compañía española a convertirnos en un grupo global solo ha sido posible gracias al liderazgo de nuestro presidente y al trabajo bien hecho de tantas generaciones".

El "pilar" de la empresa

Mirando al futuro, el consejero delegado ha afirmado que "nuestro deber ahora es transmitir a los más jóvenes esa experiencia y ese orgullo de pertenencia. Os felicito en nombre del presidente, de todo el equipo directivo y del mío propio. Gracias por seguir siendo el pilar sobre el que se sostiene esta gran empresa. Sigamos disfrutando, con la misma pasión, del enorme proyecto que entre todos hemos construido".

Los homenajeados han estado acompañados por directivos de Iberdrola, entre ellos el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el director de Personas, Álvaro Murga.

Iberdrola ha señalado que este acto forma parte de un ciclo de homenajes que también se han celebrado en otros puntos del país, como Castilla y León, Bilbao y Valencia, con cerca de 500 reconocimientos en total.