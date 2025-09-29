Castilla-La Mancha apoyará el desembarco de ToroVerde en Cuenca con un préstamo de 5 millones de euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que apoyará con un préstamo participativo de 5 millones de euros el desembarco de ToroVerde, empresa que construirá un ecoparque de turismo activo en Cuenca.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado este lunes que este apoyo se articulará a través de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman) como también se ha hecho con anterioridad con los proyectos de Puy du Fou en Toledo o de Hydnum Steel en Puertollano.

Franco ha destacado que esta operación de participación en capital social “supone un apoyo más del Gobierno de Castilla-La Mancha a un proyecto diferencial para la oferta turística de nuestra región, y es una muestra del compromiso que tenemos en el acompañamiento integral a estos proyectos de inversión".

Del mismo modo, ha detallado que el periodo de vigencia de esta aportación es de siete años.

Congreso Culinaria

Por otra parte, la consejera ha avanzado las fechas del próximo Congreso Culinaria, que en su séptima edición volverá a llevar a la ciudad de Cuenca a chefs y ponentes del universo gastronómico regional, nacional e internacional.

En esta ocasión, la cita se celebrará los días 20 y 21 de octubre bajo el lema ‘Momentum’, “con el que vamos a poner el foco en las nuevas tecnologías, en el futuro de innovación, sostenibilidad y cocina comprometida que debe abordar la gastronomía”, ha agregado.

Por último, Franco también ha anunciado la reciente aprobación de la incorporación de la Bodega Nuestra Señora del Rosario, de El Provencio, a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, “un nuevo alojamiento singular que se suma a las dos que ya teníamos en la provincia de Cuenca, y que viene a reforzar una red que sigue creciendo en nuestra región”.