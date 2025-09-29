Dunas Capital Real Estate refinancia su desarrollo logístico en Noblejas con un préstamo de 48 millones
La refinanciación es de una nave logística de 51.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (GLA).
Dunas Capital Real Estate, el área de gestión de activos inmobiliarios del Grupo Dunas Capital, ha completado con éxito la operación de refinanciación de su desarrollo logístico en Noblejas (Toledo), por un importe de 48 millones de euros, en una operación estructurada sobre el primer activo operativo del complejo.
El préstamo ha sido facilitado por un fondo de inversión asesorado por DRC Savills Investment Management LLP. La operación ha contado con el asesoramiento exclusivo del área de Debt & Structured Finance de CBRE, para refinanciar un crédito concedido en 2024 por la firma Cheyne Capital para la construcción de un desarrollo logístico en Noblejas.
El activo refinanciado, una nave logística de 51.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (GLA), es la primera nave inaugurada en el ambicioso desarrollo que Dunas Capital Real Estate está llevando a cabo en el Parque Tecnológico Lineal de Noblejas (Toledo) de más de 2.000.000 metros cuadrados de superficie.
El edificio, que se encuentra alquilado a largo plazo a un inquilino de primer nivel, cuenta con un alto grado de flexibilidad en sus prestaciones para almacenamiento de productos de alimentación. Está dotado de una cámara de secos de 25.000 metros cuadrados, tres cámaras de frío positivo que suman 10.725 metros cuadrados de capacidad y cuatro cámaras bi-temperatura que añaden una capacidad flexible de almacenamiento de más de 15.200 metros cuadrados, tanto en frío positivo como en negativo
La estructura financiera original contemplaba dos tramos: uno destinado a la adquisición del suelo, y otro para financiar la construcción y urbanización de esta primera nave.
Reforzar la viabilidad financiera
Dunas Capital Real Estate, en línea con su estrategia de consolidación en el sector logístico, ha liderado esta operación con el objetivo de reforzar la viabilidad financiera del proyecto y maximizar su valor a largo plazo.
"Esta refinanciación representa un hito estratégico para Dunas Capital Real Estate, ya que nos permite consolidar la estructura financiera del proyecto y avanzar con mayor solidez en el desarrollo del complejo logístico de Noblejas. La confianza depositada por DRC Savills Investment Management y el asesoramiento de CBRE han sido clave para cerrar una operación que refuerza nuestra posición en el mercado y nos permite seguir apostando por el desarrollo de activos de alta calidad en ubicaciones estratégicas", ha expresado José Luis Rodríguez, director financiero de Dunas Capital Real Estate.
"Estamos muy satisfechos de haber completado esta operación con Dunas Capital Real Estate. Han demostrado una gran profesionalidad durante todo el proceso y esperamos seguir trabajando con ellos en el futuro. Fondos asesorados por DRC SIM han cerrado varias financiaciones en España y esperamos cerrar este año más de 250 millones de euros en nuevos préstamos para el sector inmobiliario comercial en España, lo que subraya nuestro firme compromiso con el mercado local", ha explicado Graham Fasham, Head of Origination de DRC Savills Investment Management LLP.
Por último, Nacho Meylán, Senior Director de Debt & Structured Finance en CBRE, ha indicado que "la operación de refinanciación garantiza una estructura financiera del proyecto optimizada y permite a Dunas Capital Real Estate fortalecer su posición estratégica en el sector logístico con el desarrollo de proyectos de primer nivel. Este cierre es un ejemplo de la especialización y sofisticación que requiere el mercado de deuda inmobiliario, con soluciones financieras a medida para cada tipo de transacción".