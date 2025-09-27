Multitudinaria respuesta contra el mayor ERE en la historia de Cuenca: 550 trabajadores de Mahle irán a la calle

Unas 2.500 personas se han manifestado este sábado en Motilla del Palancar (Cuenca) contra el ERE planteado por la multinacional alemana Mahle, que afectará a 550 trabajadores de la planta de la localidad y a 190 de la de Paterna (Valencia).

La protesta, convocada por CCOO y UGT, ha estado precedida por una asamblea en la que han participado unos 500 empleados y en la que se ha expuesto el calendario de negociaciones con la compañía alemana, que desarrolla, produce y comercializa componentes para automoción.

La presidenta del comité de empresa, Claudia Navarro, ha explicado que la finalidad de esta primera acción es "mover a la gente de la comarca y dar una imagen de fuerza". Navarro ha recordado que "hasta el 30 de octubre es el periodo de consultas". "Haremos reuniones y negociaremos con la empresa hasta entonces", ha añadido.

Un momento de la asamblea.

El secretario provincial de CCOO en Cuenca, Carlos Hortelano, ha subrayado que "estos 550 trabajadores y trabajadoras son un 6 % de la tasa de desempleo en esta provincia. Estamos hablando de un impacto social y económico devastador".

Además, ha denunciado que "en los últimos días, han conocido cómo empresas subcontratadas de Mahle están ofertando puestos fijos discontinuos para trabajar a través de ETT".

"No han estado a la altura"

Por su parte, el secretario de UGT FICA Cuenca, Jesús Laín, ha lamentado que "hay familias enteras que llevan toda una vida en una empresa a la que se ha puesto la alfombra roja para crear empleo y que no ha estado a la altura".

Ha reclamado "soluciones alternativas en las que las administraciones ya están trabajando para que la gente no se tenga que ir de aquí" y ha lanzado un aviso a la compañía: "Igual hay que coger proyectos más pequeños y no megaproyectos. Estamos preocupados porque esta planta siga siendo productiva y trataremos de revertir este ERE que puede hacer mucho daño".

El responsable de la Federación de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Antonio Cuevas, ha incidido en que "tenemos 550 dramas de muchas familias que han venido de fuera y han comprado sus pisos y ven como un proyecto industrial en una zona rural, por una decisión de una multinacional, se puede ver truncado".

En mitad de la manifestación se ha leído un manifiesto en el que CCOO, UGT y la plantilla han mostrado "el rechazo unánime y rotundo ante este ERE, el mayor en la historia de la provincia de Cuenca" y han exigido que se busquen "otras alternativas menos traumáticas y más justas para todos".

El texto concluía con el grito de "¡No a los despidos masivos!, ¡No al ERE en Mahle!".

Apoyo sindical e institucional

Días atrás, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, trasladaba un mensaje de solidaridad a la plantilla: "Vamos a exigir a la empresa responsabilidad y, a las instituciones, implicación para salvaguardar un proyecto de empleo ligado a un sector con mucho futuro como es el coche eléctrico". También recordaba que "una decisión unilateral de una empresa no puede llevar a la calle a cientos de trabajadores y ser un problema para toda una comarca".

En la misma línea, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, calificaba el ERE como "una atrocidad de esta magnitud" y ha asegurado que todo el esfuerzo sindical estará dirigido a "conseguir que se salven todos los empleos posibles".

Desde UGT, la Federación de Industria, Construcción y Agro advertía de que "además de los puestos de trabajo, lo que también está en juego es el desarrollo de Motilla del Palancar y su comarca, algo que tilda de incomprensible en un sector con futuro como es el del coche eléctrico".

Los gobiernos central y autonómico están manteniendo reuniones con la dirección de Mahle con el objetivo de explorar "alternativas de reindustrialización que aminoren el efecto negativo sobre el empleo", señalaba el ministro de Industria, Jordi Hereu.