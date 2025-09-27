El Gobierno de España subvencionará con casi 16 millones de € a dos empresas de Castilla-La Mancha

El Gobierno de España ha anunciado la adjudicación provisional de más de 15,7 millones de euros en subvenciones para dos empresas de Castilla-La Mancha dentro de la cuarta convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías.

Así lo ha confirmado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante su intervención en la quinta edición del Foro AVANZA – Empresa Familiar de la Región de Murcia, en el que ha detallado la distribución de los fondos.

Según la resolución provisional, las beneficiarias en la región son Cummins New Power S.L.U, con 10,8 millones de euros, y Micro Electrochemical Technologies S.L., con 4,8 millones.

Estas ayudas forman parte de un paquete total de 27,3 millones concedidos a seis proyectos empresariales en toda España, con el objetivo de impulsar inversiones vinculadas a la producción de baterías, componentes y materias primas para el vehículo eléctrico.

RESONAC GRAPHITE SPAIN S.A. (Galicia) - 2.740.230,00 €

BASQUEVOLT, S.A. (País Vasco) - 6.148.113,90 €

GESTAMP PALENCIA, S.A. (Castilla y León) - 1.660.834,20 €

CUMMINS NEW POWER S.L.U (Castilla-La Mancha) - 10.868.147,00 €

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. (Galicia) - 1.016.974,00 €

MICRO ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES S.L. (Castilla-La Mancha) - 4.890.072,60 €

La planta de Cummins, inaugurada en 2024 en Guadalajara, es una de las mayores del mundo en electrolizadores. La inversión inicial, de alrededor de 50 millones de euros por parte de Accelera by Cummins, supuso la creación de entre 150 y 200 puestos de trabajo cualificados en la provincia.

Por su parte, Micro Electrochemical Technologies desarrolla en Puertollano un proyecto para levantar una nueva planta dedicada a la producción de baterías libres de metales destinadas a vehículos eléctricos, reforzando así la posición de esta ciudad industrial en la transición energética.

El PERTE VEC cuenta con una dotación global de 1.250 millones de euros, gestionados íntegramente por SEPIDES. Con esta cuarta convocatoria, las inversiones apoyadas por este programa superan ya los 900 millones de euros en toda España.