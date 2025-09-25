El Grupo Ibérica ficha a Sergio Rivas como nuevo director general para impulsar su transformación
El objetivo del grupo de empresas es "activar un ambicioso proceso" para redefinir el objetivo de las empresas participadas por el grupo y renovar el Programa Estratégico Familiar.
El Grupo Ibérica ha anunciado la incorporación de Sergio Rivas como nuevo director general de este conglomerado de empresas.
Licenciado en Derecho y MBA por el IE Business School, Rivas aportará "más de 30 años de experiencia en el sector retail y franquicia", según ha informado el Grupo Ibérica en un comunicado de prensa.
En su sólida trayectoria profesional, nacional e internacional, ha dirigido compañías de primer nivel, en la mayoría de los casos participadas por Private Equity, tales como Burger King, Eat Out Group, Dunkin’ o Domino’s Pizza, además de haber sido fundador y CEO del Grupo Avanza Food.
Con esta incorporación, Ibérica pretende abrir una nueva etapa en la que busca "activar un ambicioso proceso de transformación empresarial", "definir un renovado Programa Estratégico Familiar", "redefinir las estrategias de las empresas participadas" y "optimizar el portfolio de compañías, para fortalecer su competitividad y consolidar su legado".
La compañía agrega que este nuevo ciclo estratégico se guiará por el propósito y los valores fundacionales del Grupo, con una visión clara: asegurar que el legado familiar se proyecta con más fuerza hacia las futuras generaciones.
Nuevo proyecto
Tras conocerse este fichaje, Rivas ha asegurado que "es un honor incorporarme al proyecto empresarial de la familia Núñez, quienes conozco desde hace de más de 25 años".
"Afronto con entusiasmo este nuevo reto, para ayudarles en esta nueva etapa de transformación que será clave para que sigan siendo una familia empresarial y con ello consolidar a Grupo Ibérica como un referente empresarial sólido, con visión de largo plazo y comprometido con su propósito y valores", ha reflexionado.
Por su parte, Fernando Núñez Rebolo, presidente de Grupo Ibérica ha recordado que "conozco a Sergio Rivas desde hace más de 25 años, cuando tuvimos la suerte de participar en la profunda transformación de Burger King en España y Portugal".
"Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para esta nueva etapa. Estoy convencido de que su incorporación reforzará nuestra visión estratégica y contribuirá a proyectar el legado familiar hacia un futuro aún más sólido y profesionalizado”, ha sentenciado.