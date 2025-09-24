Mahou San Miguel impulsa la economía de Castilla-La Mancha con 263 millones y casi 900 empleos directos

Mahou San Miguel ha contribuido a la economía castellanomanchega con 263 millones de euros en 2024, un 4% más que el año anterior, según el estudio Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024, realizado por Valora Consultores.

La compañía ha generado un total de 10.216 empleos, de los cuales casi 900 fueron directos y 9.319 indirectos, incluyendo proveedores y personal relacionado con clientes hosteleros.

La actividad de la cervecera ha tenido un impacto económico destacado en sectores clave como la administración pública, transporte y hostelería, esta última con 11 millones de euros generados en términos de PIB.

Mahou San Miguel ha realizado compras a 306 empresas locales por más de 61 millones de euros, fomentando el desarrollo de la cadena de suministro regional.

Centro de producción

Castilla-La Mancha acoge el centro de producción de Alovera, la mayor fábrica de cerveza de España y tercera de Europa, y dos manantiales de agua en Beteta. En Alovera, la compañía ha puesto en marcha una planta de biomasa que reducirá un 95% las emisiones directas de CO₂, con una inversión de más de 15 millones de euros y puesta en marcha prevista para 2026.

Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España, ha destacado que la presencia de Mahou San Miguel en la región refleja su compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales y la generación de valor compartido.

Programas

"Con iniciativas como BarLab Rural y nuestras compras a proveedores locales dinamizamos la economía y creamos oportunidades reales para las personas que viven aquí", ha señalado.

Además, la compañía mantiene Voldis, su negocio de distribución propia, en Cuenca y Talavera, generando empleo local y dinamizando la actividad empresarial en la hostelería.

Programas como BarLab Rural, que reabre bares en municipios de menos de 5.000 habitantes, Emplea Rural, dirigido a jóvenes, y la formación dual en hostelería y turismo, refuerzan su apuesta por la empleabilidad y la sostenibilidad del sector.

Compañía familiar

Mahou San Miguel es una compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en España, con más de 135 años de historia, presencia en más de 70 mercados y un equipo global de más de 4.400 profesionales.

Su portafolio incluye marcas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial, Alhambra Reserva 1925 y productos innovadores como San Miguel 0,0 y Mahou Barrica, así como Solán de Cabras en el sector de aguas minerales.

Invitados del racó de Mahou viendo la mascletà.

Con un modelo basado en la creación de valor compartido, la compañía combina crecimiento económico con impacto social y territorial, impulsando empleo, sostenibilidad y desarrollo de la hostelería en Castilla-La Mancha.