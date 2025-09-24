La Fundación Globalcaja respalda a la Asociación del Alzheimer de Cuenca en su labor de concienciación

La Fundación Globalcaja mantiene su compromiso con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Cuenca (AFYEDALCU), reforzando su apoyo tanto a las actividades de sensibilización como a los programas que ayudan a pacientes y cuidadores en su día a día.

La colaboración, que se prolonga en el tiempo, se centra en sostener iniciativas dirigidas a retrasar el deterioro cognitivo de las personas diagnosticadas y a respaldar a las familias mediante servicios como la unidad de respiro, talleres de memoria e intervención psicológica.

La implicación de la Fundación va más allá del respaldo económico. La entidad participa activamente en las acciones organizadas por AFYEDALCU durante septiembre, con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Este mes se han llevado a cabo diversas actividades, desde la propuesta lúdica "Red de Neuronas" para informar y sensibilizar a la población, hasta encuentros comunitarios que ponen el foco en la realidad de esta enfermedad neurodegenerativa.

Cita benéfica

El próximo fin de semana, en el Parque de San Julián, tendrá lugar el broche final con un pasacalles y una paella solidaria. Con esta cita, AFYEDALCU clausurará el programa de actos conmemorativos que este año se ha celebrado bajo el lema "Igualando en derechos", en referencia a la necesidad de garantizar que las personas afectadas por Alzheimer no vean limitados sus derechos a medida que avanza la enfermedad.

Desde la asociación conquense recuerdan que, más allá de la asistencia directa, su labor busca sensibilizar a la sociedad y defender los derechos de las personas diagnosticadas y sus familias, un compromiso al que se suma la Fundación Globalcaja.