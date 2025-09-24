Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión impulsan el 'Talento Artístico' en personas con discapacidad

Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión han presentado esta mañana en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural el programa ‘Talento Artístico: Comunidad creativa inclusiva’, cuyo objetivo es apoyar y reconocer proyectos de las entidades de Plena inclusión basados en el arte, la creatividad y la cultura como motores de inclusión social para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El acto de presentación, que ha reunido a más de 500 personas -entre autoridades, alumnado y profesorado de Toledo, representantes del movimiento asociativo de Plena inclusión Castilla-La Mancha y de entidades como la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, la JCCM, el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, así como el CERMI- ha servido para lanzar una convocatoria nacional de ayudas.

A través de esta iniciativa, se seleccionarán cuatro proyectos orientados a promover la inclusión social y el empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante propuestas basadas en las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales y/o literarias. Cada uno de los proyectos elegidos recibirá una dotación de 2.000 euros para su desarrollo.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López. Eurocaja Rural

Las entidades interesadas deberán pertenecer al movimiento asociativo de Plena inclusión y podrán presentar sus candidaturas entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre. Martín López destaca el fomento de la autonomía e inclusión social como base del proyecto ‘Talento Artístico’.

Durante su intervención, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, resaltó el objetivo de la iniciativa 'Talento Artístico' afirmando que "queremos dar visibilidad a los proyectos, entidades y personas que transforman realidades a partir de estas capacidades y que persiguen una verdadera autonomía e inclusión social. Y por supuesto, queremos apoyar y permitir a estos grandes artistas desarrollar toda su creatividad".

Por su parte, Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión, aseguró que "este proyecto da continuidad al espíritu de nuestro 60 aniversario, que celebramos en 2024, y donde recordamos que ‘lo imposible se hará’, como reza nuestro lema histórico".

Este es también el título del documental que hoy se ha presentado que detalla el concierto que tuvo lugar en el 60 aniversario de Plena Inclusión y donde participaron 38 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la mano de la Orquesta Carlos III.

De la misma manera, el presidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Francisco Serrano, indicó que "Talento Artístico es el resultado visible de años de colaboración y confianza mutua en Castilla-La Mancha con Fundación Eurocaja Rural. Hemos trabajado compartiendo una misma visión, y de esa alianza sólida, local, nace este hito".