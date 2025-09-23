Eurocaja Rural se suma al programa 'Mi Primera Vivienda' de la Comunidad de Madrid

Eurocaja Rural ha suscrito este martes un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, para adherirse al programa 'Mi Primera Vivienda'.

El programa tiene como objetivo contribuir a la accesibilidad a la vivienda de aquellos jóvenes madrileños que, a pesar de tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr un préstamo hipotecario.

La firma se ha llevado a cabo por parte del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el viceconsejero de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez. En la rúbrica han estado también presentes el director de la División Financiera de la cooperativa de crédito, Ignacio Naranjo Posada, y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez.

Martín López ha asegurado durante el acto de adhesión a este programa que "la vivienda se ha convertido en un problema estructural y una preocupación de la sociedad que afecta también a muchos de nuestros jóvenes". "Las entidades financieras llevamos a cabo una imprescindible labor, canalizando el ahorro, facilitando e impulsando la inversión, dinamizando la economía y, como en este caso, respaldando y colaborando con iniciativas públicas o privadas que sirvan para atender los problemas reales de la sociedad", ha añadido.

El director general ha recordado también que Eurocaja Rural lleva ya 36 años en la Comunidad de Madrid, desde el año 1989, donde cuenta con 58 oficinas. "Intentamos por tanto colaborar en cualquier tipo de iniciativas que sirvan para mejorar la vida de las personas, en este caso de un problema grave que debemos resolver entre todos en un claro ejercicio de colaboración entre el sector público y privado. Por eso quiero agradecer a la Comunidad de Madrid la oportunidad que nos ofrece para firmar este convenio y seguir ayudando a los jóvenes", ha señalado.

Amplia red comercial

Por su parte, el viceconsejero José María García Gómez ha agradecido la importancia de incorporar a este programa a una entidad como Eurocaja Rural, ya que cuenta con una red comercial muy amplia e implantada en la comunidad autónoma madrileña, con oficinas físicas tanto en la capital como en el ámbito rural de la región.

Igualmente, ha destacado como muy positivo su compromiso con las Administraciones Públicas facilitando el acceso a los jóvenes a la vivienda y generando riqueza en el territorio con su actividad.

El programa Mi Primera Vivienda consiste en apoyar a aquellas personas que no superen los 40 años y familias numerosas y monoparentales, así como a cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad que, siendo solventes y teniendo recursos, no disponen del ahorro previo necesario para la adquisición de su primera vivienda.

A través de esta iniciativa, ambas partes facilitan el acceso a una hipoteca en la que la financiación puede ser superior al 80 % del valor del inmueble, pudiendo llegar hasta el 100 % (siendo este el menor del valor de tasación o del precio de compraventa de la vivienda).