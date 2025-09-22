La Fundación Iberdrola España firma un acuerdo junto al Ayuntamiento de Puertollano para iluminar la Fuente Agria

La Fundación Iberdrola España y el Ayuntamiento de Puertollano han firmado un acuerdo para renovar la iluminación ornamental de la Fuente Agria. El proyecto, dotado con 60.000 euros, transformará el aspecto nocturno del monumento declarado Bien de Interés Cultural en 2024.

La actuación incorporará tecnología LED de última generación que permitirá reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂. Además, contribuirá a reforzar la sostenibilidad y a mejorar la integración del conjunto en su entorno urbano.

La firma del convenio tuvo lugar en el Museo Cristina García Rodero. Al acto asistieron el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, varios concejales y representantes de la Fundación Iberdrola España, entre ellos su presidente, Jaime Alfonsín, el director, Ramón Castresana, y el delegado institucional en Castilla-La Mancha, Óscar Narros.

Puertollano Fuente Agria Fundación Iberdrola

Los arquitectos responsables del proyecto, del estudio DIRDAM36, han detallado que se instalarán 16 luminarias con tonalidades cálidas que oscilarán entre los 2200 y los 2700 grados kelvin.

Instalación

La luz será más intensa en algunas zonas y más tenue en otras, con el fin de resaltar tanto la fuente como su templete, evitando al mismo tiempo la contaminación lumínica.

El alcalde ha agradecido la colaboración de la Fundación Iberdrola y ha destacado la importancia del proyecto. "La Fuente Agria es un icono de la ciudad, parte de nuestra identidad y legado cultural. Con esta actuación realzamos su valor patrimonial y damos un paso más en sostenibilidad", ha afirmado.

Compromiso

En la misma línea, Jaime Alfonsín ha subrayado el compromiso de la entidad con la conservación del patrimonio histórico. "Con la rehabilitación de la Fuente Agria reafirmamos nuestra apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad. Queremos que los ciudadanos de hoy y las futuras generaciones disfruten de este monumento", ha señalado.

La Fuente Agria, ubicada en el Paseo de San Gregorio, tiene más de 500 años de historia. Sus aguas ferruginosas, ligadas al vulcanismo del Campo de Calatrava, han sido citadas desde el siglo XIV y el actual templete, levantado en 1910, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Puertollano.

Este proyecto se suma al Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola España, que desde 2012 ha invertido más de 1,2 millones de euros en Castilla-La Mancha. Entre sus actuaciones figuran la iluminación de la Catedral de Sigüenza, la Basílica del Prado en Talavera de la Reina y los molinos de Campo de Criptana.

Con esta nueva intervención, Puertollano refuerza el valor de su principal monumento y la Fundación Iberdrola consolida su papel como aliado en la conservación del patrimonio cultural.