Más de 89.000 personas han pasado por el estand de Globalcaja durante la Feria de Albacete

Con la Puerta de Hierros cerrada, Globalcaja ha valorado el "éxito y acogida" por parte de las miles de personas que han visitado la Feria de Albacete, de la programación y actividades propuestas por la entidad financiera en su estand del Recinto Ferial.

Han sido más de 89.000 personas las que han pasado por el estand de Globalcaja durante los diez días que se ha prolongado la Feria de Albacete, un espacio renovado, donde los visitantes han podido identificar el modelo de oficina de Globalcaja, con materiales fonoabsorbentes que han mejorado la acústica de este espacio cultural y de descanso ubicado en el corazón del Recinto Ferial.

Como ha recordado la entidad en nota de prensa, los visitantes han disfrutado de su programación cultural y deportiva, además de poder hacer uso de la zona de descanso, recoger alguno de los 50.000 abanicos repartidos para amortiguar el calor o los más de 20.000 globos entregados al público infantil. De nuevo, la entidad ha llevado sus servicios financieros a la Feria de Albacete, con cuatro cajeros automáticos disponibles al público.

Conciertos de música en directo, de bandas locales y estilos diversos, del jazz al swing, pasando por el indie, el pop y el rock, han colgado el cartel de completo, desde el concierto de The Gafapasta, ya un clásico en la programación del estand de Globalcaja, que volvió a reunir a más de 3.000 personas, pasando por el tributo a Leiva del grupo ‘Lobos’ o los conciertos de ‘Efectiviwonders’ y ‘La banda de ases’. El escenario de Globalcaja se abrió también al proyecto didáctico de la UCLM que dirige Julián Román, su Big Band, y a artistas locales del flamenco, como Jairo de Remache, que hicieron disfrutar al público con su calidad.

Los espectáculos matinales para el público familiar, con La Chica Charcos y Francis Zafrilla; y presentaciones deportivas de equipos patrocinados por la entidad, como el Albacete Balompié y el Albacete Basket, que han elegido el estand de Globalcaja para presentar sus equipaciones, han completado esta programación, en la que no han faltado las actuaciones de grupos de folclore de los distintos barrios de Albacete, gracias a la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Nuevos formatos

En esta Feria 2025, Globalcaja ha vuelto a apostar, de la mano del humorista, Jesús Arenas, por la promoción de la comedia y de talentos emergentes, con el concurso La Feria Comedy que atrajo a concursantes de toda España y llenó este espacio cultural durante las dos noches que se celebró, con el stand a rebosar y más de 600 personas disfrutando del mismo.

Además, la entidad ha promovido nuevos formatos, como la grabación de podcasts y una demostración gastronómica con música en directo. Sobre el escenario, el cocinero conquense, reconocido con la estrella Michelin, Jesús Segura, junto al cantautor Carletti Porta, promocionaron la cultura y la gastronomía de raíz, de nuestra tierra.

El compromiso social de la entidad también ha quedado patente al acoger en su espacio actos como la presentación del calendario solidario de la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama (AMAC); su colaboración con la impresión de los más de 736.321 boletos vendidos por la Tómbola de Cáritas o la iniciativa del Pañuelico Solidario de la Real Asociación Virgen de Los Llanos.

"Esta programación diversa, abierta y diseñada para toda la familia, es una demostración de la implicación de Globalcaja, una entidad que con su acción deja patente que es mucho más que un banco, al promover iniciativas como la apertura de este stand de promoción cultural, desde donde se enriquece la oferta de la que está considerada como una de las ferias más importantes de España", ha zanjado la entidad en su comunicado.