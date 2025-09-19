Castilla-La Mancha pide reunirse con Mahle y buscar soluciones "justas" para los despidos "inevitables"

La multinacional alemana Mahle ha anunciado este viernes un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 740 trabajadores en España, de los cuales aproximadamente 550 corresponden a la fábrica de Motilla del Palancar (Cuenca).

La compañía ha señalado que la medida responde a la situación actual de la industria del automóvil, marcada por la ralentización del mercado global, la incertidumbre arancelaria y unos volúmenes de movilidad eléctrica más bajos de lo esperado.

En un comunicado, Mahle ha explicado que sus instalaciones dedicadas a productos relacionados con la electrificación se encuentran "extremadamente infrautilizadas" y no se prevé que alcancen su plena capacidad en el futuro cercano.

La multinacional alemana ha precisado que la reducción de la plantilla se llevará a cabo en varias fases durante los próximos meses, en función de la evolución del negocio, y que ha iniciado ya un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores.

Apoyo trabajadores

El sindicato CCOO ha rechazado la medida, calificándola de "drástica" y ha advertido sobre el impacto que vendrá en los empleados y subcontratas asociadas a las plantas de Motilla del Palancar y Valencia.

Tras conocerse el anuncio, las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia, junto con el Ministerio de Industria, solicitaron una reunión conjunta con los máximos responsables de Mahle en Alemania para estudiar "posibles opciones de reindustrialización" que permitan preservar el empleo y la actividad industrial en las zonas afectadas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha declarado que desde que el Gobierno regional tuvo conocimiento de la noticia, se ha intentado "revertir o al menos retrasar" el ERE para ganar tiempo y diseñar un plan alternativo.

Impacto

Sin embargo, esto no fue posible, por lo que ahora se busca establecer un marco de respuesta institucional que incluya también la colaboración de la Comunidad Valenciana.

Franco ha subrayado el "impacto tremendo" que la medida tendrá sobre las subcontratas y el impacto indirecto en las comarcas cercanas, destacando la importancia de buscar alternativas que mantengan las capacidades industriales en la región.

Mahle

Mahle opera en España desde la década de 1970, contando con ocho centros de producción y emplea a cerca de 2.500 personas.

La compañía ha asegurado que continuará comprometida con el desarrollo de su actividad en el país, pese a los actuales desafíos del sector de la automoción.