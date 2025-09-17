La Feria Comedy llena en Albacete y lanza a David Recas y Nadia Guillamón al Gacha's Comedy

El humor se ha ganado un lugar fijo en la programación cultural de la Feria de Albacete gracias al éxito de público de La Feria Comedy, un concurso de monólogos promovido por Globalcaja y el Festival del Humor Gacha's Comedy, que dirige y presenta el cómico Jesús Arenas.

En su segunda edición, celebrada los días 15 y 16 de septiembre en el stand de Globalcaja, el certamen volvió a colgar el cartel de completo, consolidando esta cita como una de las más esperadas por los visitantes.

El público albacetense respondió de forma masiva, confirmando que la comedia en vivo es un género en auge y con gran demanda.

Los grandes protagonistas fueron el madrileño David Recas y la murciana Nadia Guillamón, vencedores de las dos finales. Ambos consiguieron el premio del jurado y del público, dotado económicamente por Globalcaja, además de asegurar su participación en la próxima edición del Festival del Humor Gacha's Comedy, que se celebrará en marzo de 2026.

Iniciativa

El concurso, que busca dar visibilidad al talento emergente y abrir escenarios profesionales a humoristas amateurs, contó este año con más de 40 aspirantes de toda España.

Finalmente, seis fueron seleccionados para competir en directo, ofreciendo monólogos con los que lograron arrancar risas y complicidad del público.

David Recas centró su actuación en la vida universitaria y en su experiencia en Estados Unidos, mientras que Nadia Guillamón optó por un humor más cercano, con anécdotas cotidianas de la crianza que conectaron rápidamente con el auditorio.

Valoración

El jurado valoró tanto la originalidad de los textos como la interpretación y, sobre todo, la capacidad de generar empatía con situaciones comunes.

El plantel de finalistas se completó con la participación de Magcaroni (Barcelona) y El Trovador del Humor (Castilla-La Mancha), en la primera final, y de Jaro Perona (Tomelloso, Ciudad Real) y Marieta (Alicante), en la segunda. Todos ellos demostraron el buen momento que atraviesa la comedia de proximidad y la variedad de estilos dentro del género.

Con este respaldo de público y con el empuje de Globalcaja, La Feria Comedy refuerza su papel como plataforma para nuevos talentos del humor, al tiempo que consolida la risa como parte esencial de la Feria de Albacete.