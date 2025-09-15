Nace el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, el foro con el que Castilla-La Mancha busca reducir los accidentes laborales

Ángel Nicolás, Patricia Franco, Emiliano García-Page, Javier Ortega y Lola Alcónez, de izquierda a derecha, este lunes en el Palacio de Fuensalida. JCCM

Castilla-La Mancha ha dado un relevante paso para reforzar la protección de sus trabajadores. Este lunes se ha presentado en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta, el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral (ISSL-CLM).

Se trata de un organismo que integra a la Administración, la patronal y los sindicatos con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, eludir en la medida de lo posible las enfermedades profesionales y fomentar una cultura de prevención.

"Se trata de un organismo que pretende dar soluciones serias a problemas muy serios", ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la presentación. "Planteamos algo tan elemental como que dejemos de preguntarnos quién es el culpable de cada accidente para resolver qué respuestas y soluciones podemos plantear", ha explicado.

13.000 millones

Page ha subrayado que la creación del Instituto forma parte del pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030', que movilizará "13.000 millones de euros" destinados a políticas de "promoción económica, empresarial, generación de riqueza y fundamentalmente de empleo".

"Se trata de un macro acuerdo", ha precisado poniendo en valor el diálogo social que impera en la región, y ha añadido que dicho Pacto se divide en ocho ejes, uno de los cuales, el más relacionado con el capital humano, se presentará a principios de octubre.

"Me sumo a los sindicatos y me sumo a los empresarios en el objetivo de accidentalidad cero en Castilla-La Mancha, pero cero con mucho empleo", ha señalado Page durante su intervención, reconociendo que "la base del problema es enormemente compleja, pero no nos arrugamos, nos remangamos y buscamos soluciones".

Castilla-La Mancha afronta un escenario preocupante en materia de seguridad laboral. La región es la tercera autonomía del país con mayor siniestralidad, con especial incidencia en sectores como la construcción, la industria manufacturera y el transporte y la logística.

"El objetivo merece la pena y requerirá muchos esfuerzos y presupuesto, pero lo verdaderamente importante es saber qué podemos hacer entre todos", ha concluido el presidente regional, convencido de que el Instituto marcará un antes y un después en la protección de los trabajadores castellanomanchegos.

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha. JCCM

En la misma línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha detallado que el presupuesto del Instituto para 2026 será de tres millones de euros, y que la inversión total en seguridad y salud laboral superará los 10 millones.

"Desde 2015 hemos multiplicado por ocho la inversión en este ámbito, pasando de 1,18 millones a la cifra actual", ha señalado. También ha destacado el incremento de la plantilla de inspectores y subinspectores, que ha pasado de 84 a 122, y el refuerzo de las órdenes de trabajo de la Inspección dirigidas a la seguridad laboral, que representan ya más del 31 % del total de actuaciones.

Lola Alcónez, Ángel Nicolás y Javier Ortega, de izquierda a derecha.

Por su parte, los sindicatos han mostrado su respaldo al Instituto, que han calificado como una "demanda histórica". La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha que su finalidad es que "cada trabajador pueda llegar sano y salvo a casa".

Javier Ortega, secretario regional de CCOO, ha recordado que en los primeros siete meses de 2025 han fallecido 21 personas en accidentes laborales y que "no podemos permitir esta triste realidad", calificando la siniestralidad laboral como el "gran drama escondido" de Castilla-La Mancha.

El presidente de la patronal CECAM, Ángel Nicolás, ha insistido en que "la prevención nunca es un gasto, sino una inversión" y ha considerado que el Instituto "reforzará aún más la prevención y contribuirá a la reducción de la siniestralidad", que ha recordado que está en descenso desde 2022 en Castilla-La Mancha.