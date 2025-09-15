Fundación Soliss entrega los galardones a los ganadores de la primera convocatoria anual de sus Ayudas Sociales
Abarcan ámbitos tan diversos como la atención a la discapacidad, la sensibilización en salud, la promoción del deporte inclusivo, etc.
La Fundación Soliss ha celebrado este lunes en Toledo el acto protocolario de entrega de galardones a las entidades ganadoras de la primera convocatoria de sus Ayudas a Iniciativas Sociales, Medioambientales, Deportivas y Culturales.
Una línea de acción que, como han recordado desde la organización, se ha convertido en uno de los ejes principales de su compromiso con el progreso y la cohesión de Castilla-La Mancha.
El evento ha tenido lugar en la sede central de Soliss, única aseguradora castellanomanchega, con la presencia de representantes de las asociaciones premiadas y de la presidenta y el director de la Fundación, María Luisa González y César Duro, respectivamente.
González ha subrayado que "estas ayudas representan una apuesta estratégica por fortalecer el tejido asociativo regional, favorecer la igualdad de oportunidades, y contribuir activamente a un modelo de desarrollo sostenible, integrador y con alma".
Además, ha puesto en valor la labor de las entidades distinguidas: "En cada rincón de nuestra tierra hay personas y entidades trabajando por el bien común. Desde Fundación Soliss tenemos el compromiso de apoyar, visibilizar y acompañar esos esfuerzos para que lleguen más lejos y transformen más vidas".
Segunda convocatoria
Por su parte, el director de la Fundación Soliss, César Duro, ha recordado que ya está abierto el plazo para concurrir a la segunda convocatoria de estas ayudas, cuyo plazo de presentación finalizará el 31 de octubre.
Los proyectos premiados en esta primera edición abarcan ámbitos tan diversos como la atención a la discapacidad, la sensibilización en salud, la promoción del deporte inclusivo, el acceso a la cultura o la generación de empleo protegido.
Algunos de ellos cuentan con despliegue regional, lo que permitirá llegar a toda la geografía de Castilla-La Mancha, incluyendo entornos rurales y zonas especialmente vulnerables.
Los galardonados han sido:
-
"Proyecto Comer con Placer", de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras Enfermedades Neurodegenerativas de Cuenca
-
"Recarga 2025", de la Asociación Madridejense de Personas con Discapacidad AMADIS, en Toledo
-
"Becas en Comunicación Aumentativa y Alternativa Fundación Gema Canales", de Fundación Gema Canales, en Toledo.
-
"Proyecto Deportivo Club Deportivo María Auxiliadora", con ejecución en varias provincias.
-
"Creación de un Servicio de Lavandería Industrial", de ALFID en Navahermosa (Toledo)
-
"Proyecto Conoce tu Riesgo, Evita el Ictus", de la Asociación IGUALA3, con implantación regional
-
"Bienvenido/a a mi equipo", del Club Deportivo APANAS.
-
"Ocio que deja huella", de la Asociación Huella Inclusiva Toledo TEA
-
"Enfatiza la inclusión, alineado con la misión de APANDAH", de la Asociación de
Padres, Madres, Niños y Afectados con Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad, en Albacete.
-
"Festival Estival", de la Asociación Cultural Estival Cuenca.