Fundación Soliss entrega los galardones a los ganadores de la primera convocatoria anual de sus Ayudas Sociales

Representantes de la Fundación Soliss y galardonados con sus Ayudas a Iniciativas Sociales, Medioambientales, Deportivas y Culturales.

La Fundación Soliss ha celebrado este lunes en Toledo el acto protocolario de entrega de galardones a las entidades ganadoras de la primera convocatoria de sus Ayudas a Iniciativas Sociales, Medioambientales, Deportivas y Culturales.

Una línea de acción que, como han recordado desde la organización, se ha convertido en uno de los ejes principales de su compromiso con el progreso y la cohesión de Castilla-La Mancha.

El evento ha tenido lugar en la sede central de Soliss, única aseguradora castellanomanchega, con la presencia de representantes de las asociaciones premiadas y de la presidenta y el director de la Fundación, María Luisa González y César Duro, respectivamente.

González ha subrayado que "estas ayudas representan una apuesta estratégica por fortalecer el tejido asociativo regional, favorecer la igualdad de oportunidades, y contribuir activamente a un modelo de desarrollo sostenible, integrador y con alma".

Además, ha puesto en valor la labor de las entidades distinguidas: "En cada rincón de nuestra tierra hay personas y entidades trabajando por el bien común. Desde Fundación Soliss tenemos el compromiso de apoyar, visibilizar y acompañar esos esfuerzos para que lleguen más lejos y transformen más vidas".

Segunda convocatoria

Por su parte, el director de la Fundación Soliss, César Duro, ha recordado que ya está abierto el plazo para concurrir a la segunda convocatoria de estas ayudas, cuyo plazo de presentación finalizará el 31 de octubre.

Los proyectos premiados en esta primera edición abarcan ámbitos tan diversos como la atención a la discapacidad, la sensibilización en salud, la promoción del deporte inclusivo, el acceso a la cultura o la generación de empleo protegido.

Algunos de ellos cuentan con despliegue regional, lo que permitirá llegar a toda la geografía de Castilla-La Mancha, incluyendo entornos rurales y zonas especialmente vulnerables.

Los galardonados han sido: