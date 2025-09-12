Fundación "la Caixa" y EL ESPAÑOL CLM organizan un foro sobre inclusión laboral y transformación social

Bárbara García Torijano, Montserrat Buisán y Ángel Nicolás, de arriba a abajo, con el Salón Rico de Toledo al fondo.

El programa Incorpora, referente nacional, será protagonista de un encuentro que contará con autoridades, expertos, empresas y beneficiarios.

Toledo se convertirá el próximo miércoles 17 de septiembre en el epicentro del debate sobre la inclusión laboral en Castilla-La Mancha. El histórico Salón Rico acogerá la jornada "Inclusión laboral como clave para la transformación social", organizada por EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM y Fundación "la Caixa".

La jornada abordará la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión en la región, tomando como referencia el programa Incorpora, una iniciativa de Fundación "la Caixa" que en 2024 facilitó 39.048 inserciones laborales en toda España, de las cuales 1.135 correspondieron a Castilla-La Mancha.

El encuentro contará con la participación de la consejera de Bienestar Social del Gobierno castellanomanchego, Bárbara García Torijano; la directora corporativa de Programas Sociales de Fundación "la Caixa", Montserrat Buisán; o el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, entre otros ponentes.

Además, se compartirán los testimonios de empresas, asociaciones y beneficiarios que forman parte del programa Incorpora. Entre ellos, responsables del toledano Cigarral de las Mercedes, la coordinadora regional del programa Incorpora, Carmen Junquera, y participantes que han encontrado una oportunidad laboral gracias a esta red.

El foro también contará con el análisis y las propuestas de expertos y autoridades vinculadas a las políticas de inclusión laboral.

Agenda del evento

La jornada comenzará a las 9:30 horas con un café de bienvenida, seguido de la apertura institucional por parte de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

A continuación, se celebrarán dos mesas redondas:

"Colaboración público-privada en la inserción sociolaboral" (10:10 horas) Montserrat Buisán, directora corporativa de Programas Sociales de Fundación "la Caixa" Nuria Berta Chust, viceconsejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) Moderará Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM

"Testimonios: transformando vidas a través del trabajo" (10:50 horas) Carmen Junquera Martínez, coordinadora del Programa Incorpora en Castilla-La Mancha Nazareth González Redondo, responsable del Departamento de Recursos Humanos en Cigarral de las Mercedes, empresa adherida al programa Incorpora Fernanda Rodríguez Vincelli, técnica de empleo Incorpora de la entidad Enlace Empleo. Mercedes Morilla Méndez, encargada de Sala del Hotel Boutique del Cigarral de las Mercedes y participante del programa Incorpora. Moderará Isabel G. Villota, redactora de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM

Entrevista (11:50 horas) El acto concluirá con una entrevista a Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social, a cargo de Esther Esteban.

Al concluir el evento, los asistentes podrán disfrutar de un vino español, un tiempo para promover el networking en un entorno único como el Salón Rico de Toledo, con siglos de historia como telón de fondo.

Inscripción previa

La entrada al foro es gratuita, pero debido al aforo limitado es necesaria la inscripción previa a través del formulario disponible en este site de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Impacto del programa Incorpora

Puesto en marcha en 2006, el programa Incorpora se ha consolidado como un referente en la intermediación laboral, al promover igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo.

Actualmente, coordina una red de más de 411 entidades sociales en toda España, de las que 18 trabajan en Castilla-La Mancha, y colaboró en 2024 con 503 empresas castellanomanchegas. En el conjunto del país, fueron 16.652 compañías las que facilitaron contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad.

Un dato especialmente relevante es que el 25 % de los beneficiarios son personas con discapacidad y el 75 % se encuentran en riesgo de exclusión social, lo que refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa.