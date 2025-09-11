Castilla-La Mancha rebasa el presupuesto y ejecuta 8.700 millones de euros en el Plan por la Reactivación Económica

Castilla-La Mancha ha rebasado el presupuesto inicial del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha, situado en 7.500 millones de euros, al haber llegado a los 8.700 millones euros, un 116 %.

Así lo ha dado a conocer este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una rueda de prensa con motivo de la reunión de la mesa de seguimiento del Eje 1 del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030'.

Franco ha precisado que la finalización de este plan estará acompasada al arranque del pacto 'Horizonte 2030' que recogerá un total de 456 medidas con una asignación por encima de los 13.100 millones de euros.

En este sentido, ha detallado que dentro de los ocho ejes que recoge, el primero de ellos, dedicado a la Economía Productiva, plantea más de 100 medidas y un presupuesto que roza los 1.100 millones de euros.

Según ha informado la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el encuentro han participado una treintena de representantes de los agentes sociales, de empresas, de entidades y asociaciones del tejido económico y productivo, así como del Gobierno regional tanto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo como de otras áreas, como la Vicepresidencia Primera o Hacienda.

"Es el pistoletazo de salida a la fase final de los trabajos de concertación del Pacto”, ha señalado Patricia Franco, recordando que, desde la firma de la Declaración Institucional en diciembre, “hemos llevado a cabo un proceso participativo en el que hemos recibido 563 propuestas de medidas, y quiero agradecer la participación del conjunto de la sociedad en este proceso”.

Propuestas

La consejera ha detallado que el 47 % de las propuestas han sido remitidas por los agentes sociales, un 39 % por personas jurídicas y un 14 % por personas físicas.

“Del total de propuestas, vamos a plantear que 456 medidas de manera inicial formen parte del Pacto ‘Castilla-La Mancha, Horizonte 2030’, después de fusionar o sumar algunas que tenían el mismo espíritu o que compartían objetivo y fin”, ha indicado Franco.

Además ha señalado que el planteamiento de esas medidas prevé “un presupuesto para el total de la estrategia que supera los 13.100 millones de euros, por encima de los 12.500 que avanzamos en la firma de la Declaración Institucional”.

Tras esta reunión, se dará continuidad a otras 7 correspondientes al resto de ejes planteados en el pacto y que tienen como objetivo "contar con un documento final que podamos llevar al Pleno del Consejo del Diálogo Social en el mes de noviembre, para que en el mes de diciembre el presidente García-Page y los agentes sociales puedan firmar la nueva hoja de ruta con la que ponemos la mirada ya en el año 2030”, ha concluido.