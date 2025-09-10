El 'Primark holandés' abre una nueva tienda en Castilla-La Mancha: ofrece ropa de calidad a precios reducidos

Zeeman, la cadena holandesa de tiendas de productos textiles ha inaugurado este miércoles una nueva tienda en Puertollano (Ciudad Real). Este establecimiento, al que muchos han etiquetado como "el Primark holandés", ofrece ropa básica y de calidad para todas las edades a precios asequibles.

Desde su fundación en 1967, esta empresa familiar se ha consolidado como uno de los comercios de referencia para quienes desean adquirir buenos textiles con un presupuesto reducido y sin tener que pagar de más. Su crecimiento ha sido exponencial; actualmente cuenta con más de 1.400 tiendas en ocho países, 193 en España.

Esta nueva tienda en Castilla-La Mancha se ubica en el número tres de la calle Aduana de Puertollano y abrirá de lunes a sábado en horario de 9:30 a 20:30 horas, de forma ininterrumpida.

Zeeman pone a disposición de los puertollaneros una amplia colección de ropa interior, calcetines, camisetas, toallas, pantis y una selección de ropa infantil y para bebé.

Los clientes que visiten el establecimiento en este primer día de apertura "podrán disfrutar de descuentos especiales y recibirán una bolsa 'Big Shopper' de regalo", explican en nota de prensa. Durante esta tarde, habrá pintacaras para los más pequeños.

Al alcance de todos

La gerente de ventas de Zeeman, Cathy Martínez Fernández, ha destacado que con esta apertura "pretendemos acercarnos a nuestro concepto de tienda de barrio y reforzamos así nuestro compromiso de acercar los productos textiles básicos al alcance de todos".

De esta forma, el "Primark Holandés" suma ya cinco tiendas en la región al estar presente en Talavera de la Reina (Toledo), Hellín (Albacete), Almansa (Albacete), Tarancón (Cuenca) y Puertollano (Ciudad Real).