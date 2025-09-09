Los empresarios de Albacete estiman que la Feria 2025 superará los 100 millones de volumen de negocio

Brindes de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) en la Feria.

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha asegurado este martes que la Feria 2025 será "buena" y ha estimado que superará los 100 millones de euros en volumen de negocio, con 5.000 puestos de trabajo creados.

Así lo ha valorado el presidente de FEDA, Artemio Pérez, antes de inaugurar la carpa de la entidad empresarial en la Feria de Albacete. Según ha asegurado, no será fácil llegar a la cifra de 130 millones de euros de las últimas ediciones porque tras la pandemia las familias tenían más ahorro.

Asimismo, Pérez ha agradecido a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Albacete por la reciente aprobación por unanimidad de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a FEDA.

Durante el acto, ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero; y el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos.

Por su parte, Serrano ha deseado una buena Feria a los empresarios de Albacete y ha destacado su "sacrificio, esfuerzo y riesgo constante para generar economía, futuro y empleo".

Además, Tolón ha agradecido a los empresarios su "esfuerzo diario", un aspecto al que también se han referido Cabañero y Ruiz Santos.

Entidades bancarias

El brindis de FEDA en la Feria de Albacete ha congregado también a empresas como Eurocaja Rural y Globalcaja. Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha trasladado el respaldo y compromiso de la entidad con el tejido empresarial de la provincia.

Eurocaja Rural mantiene con la Confederación una estrecha colaboración que se concreta en la firma de convenios con el objetivo de apoyar múltiples iniciativas destinadas a favorecer la labor formativa, informativa y divulgativa del tejido empresarial albaceteño.

Al acto también han asistido el vicepresidente de Globalcaja, Herminio Molina; el director de Relaciones Institucionales de la entidad, Antonio González, y el director territorial de Globalcaja en Albacete, Francisco José Baonza; que han puesto en valor el impacto que la Feria tiene en el desarrollo social y económico del territorio.