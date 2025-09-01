Carrera Solidaria contra el ELA 2024

Carrera Solidaria contra el ELA 2024 Javier Longobardo

Empresas

Toledo corre por la esperanza: vuelve el 5 de octubre la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

El 5 de octubre la capital acogerá un recorrido inclusivo y 100% solidario cuyos fondos irán a ocho asociaciones.

Más información: Abiertas las inscripciones para la esperada Carrera Solidaria Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural: cómo participar

Publicada

La Carrera Solidaria contra la ELA 2025, organizada por la Fundación Eurocaja Rural, volverá a llenar las calles de la ciudad el próximo domingo 5 de octubre.

El objetivo que tiene esta actividad es muy especial: recaudar fondos para asociaciones que luchan contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y apoyar tanto a las personas afectadas como a sus familiares.

La prueba tendrá salida y meta en la sede social de Eurocaja Rural, en la calle Méjico, y está abierta a participantes de todas las edades.

Carrera Solidaria 2024

Carrera Solidaria 2024 Javier Longobardo

El recorrido, de carácter urbano, accesible e inclusivo, ofrecerá distintas posibilidades para quienes se animen a unirse a la causa, desde pruebas competitivas de 10 y 5 kilómetros hasta una marcha popular de 5 kilómetros o carreras infantiles que llenarán la jornada de ambiente familiar y solidario.

Diversas opciones

Quienes no puedan estar en Toledo de manera presencial tendrán también la opción de participar de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre, compartiendo sus entrenamientos o recorridos a través de redes sociales con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR.

Las inscripciones, ya abiertas en la web de la Fundación Eurocaja Rural, permiten formalizar la participación en cualquiera de las modalidades, tanto presenciales como virtuales e infantiles.

Carrera Solidaria Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural.

Se trata de una cita 100% solidaria en la que cada euro recaudado se destinará íntegramente asociaciones que trabajan contra la ELA.

Compromiso

Este espíritu de compromiso ha atraído a numerosas empresas y administraciones que se han sumado a la causa.

Compañías de referencia en el ámbito de la transformación digital, la prestación de servicios generales o las infraestructuras tecnológicas han decidido implicarse, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que apoya la iniciativa desde la Dirección General de Juventud y Deportes.

Carrera Solidaria_Patrocinadores

Carrera Solidaria_Patrocinadores

A todo ello se une el respaldo del Ayuntamiento de Toledo, que celebra su elección como Ciudad Europea del Deporte 2025, así como la colaboración activa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, diversas entidades sociales y numerosas empresas que, con sus aportaciones y donaciones, contribuyen a hacer posible este gran evento solidario.

Labor imprescindible

La propia Eurocaja Rural desempeña un papel fundamental en la organización, volcándose con todos sus medios e infraestructuras, implicando a su personal a través del voluntariado y colaborando estrechamente con su Fundación para garantizar el éxito de la carrera.

En esta edición, la recaudación se destinará a ocho asociaciones repartidas por distintas comunidades autónomas. Gracias a ello, entidades como la Asociación Regional ELA CLM Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, entre otras.

La atleta toledana, Irene Sánchez Escribano finalista olímpica en París en los 3.000 obstáculos, será la madrina de la carrera solidaria.

Desde la Fundación Eurocaja Rural se anima a todas las personas, empresas y colectivos a sumarse a esta carrera solidaria que, más allá de lo deportivo, se ha convertido en un símbolo de visibilidad y esperanza.

Mejorar vidas

Su implicación no solo contribuirá a mejorar la vida de quienes conviven con la ELA, sino que también reforzará la conciencia social sobre una enfermedad que requiere cada vez más recursos y atención.

"Contra la ELA, cada paso cuenta", subraya la organización, agradeciendo el compromiso de todos los participantes y colaboradores que hacen posible que esta iniciativa siga creciendo año tras año.

Carrera solidaria 2024

Carrera solidaria 2024 Javier Longobardo

Con deporte, solidaridad y unidad, Toledo volverá a convertirse en un altavoz de esperanza para miles de familias que luchan cada día frente a esta enfermedad.