Toledo corre por la esperanza: vuelve el 5 de octubre la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

La Carrera Solidaria contra la ELA 2025, organizada por la Fundación Eurocaja Rural, volverá a llenar las calles de la ciudad el próximo domingo 5 de octubre.

El objetivo que tiene esta actividad es muy especial: recaudar fondos para asociaciones que luchan contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y apoyar tanto a las personas afectadas como a sus familiares.

La prueba tendrá salida y meta en la sede social de Eurocaja Rural, en la calle Méjico, y está abierta a participantes de todas las edades.

Carrera Solidaria 2024 Javier Longobardo

El recorrido, de carácter urbano, accesible e inclusivo, ofrecerá distintas posibilidades para quienes se animen a unirse a la causa, desde pruebas competitivas de 10 y 5 kilómetros hasta una marcha popular de 5 kilómetros o carreras infantiles que llenarán la jornada de ambiente familiar y solidario.

Diversas opciones

Quienes no puedan estar en Toledo de manera presencial tendrán también la opción de participar de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre, compartiendo sus entrenamientos o recorridos a través de redes sociales con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR.

Las inscripciones, ya abiertas en la web de la Fundación Eurocaja Rural, permiten formalizar la participación en cualquiera de las modalidades, tanto presenciales como virtuales e infantiles.

Se trata de una cita 100% solidaria en la que cada euro recaudado se destinará íntegramente asociaciones que trabajan contra la ELA.

Compromiso

Este espíritu de compromiso ha atraído a numerosas empresas y administraciones que se han sumado a la causa.

Compañías de referencia en el ámbito de la transformación digital, la prestación de servicios generales o las infraestructuras tecnológicas han decidido implicarse, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que apoya la iniciativa desde la Dirección General de Juventud y Deportes.

Carrera Solidaria_Patrocinadores

A todo ello se une el respaldo del Ayuntamiento de Toledo, que celebra su elección como Ciudad Europea del Deporte 2025, así como la colaboración activa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, diversas entidades sociales y numerosas empresas que, con sus aportaciones y donaciones, contribuyen a hacer posible este gran evento solidario.

Labor imprescindible

La propia Eurocaja Rural desempeña un papel fundamental en la organización, volcándose con todos sus medios e infraestructuras, implicando a su personal a través del voluntariado y colaborando estrechamente con su Fundación para garantizar el éxito de la carrera.

En esta edición, la recaudación se destinará a ocho asociaciones repartidas por distintas comunidades autónomas. Gracias a ello, entidades como la Asociación Regional ELA CLM Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, entre otras.

Desde la Fundación Eurocaja Rural se anima a todas las personas, empresas y colectivos a sumarse a esta carrera solidaria que, más allá de lo deportivo, se ha convertido en un símbolo de visibilidad y esperanza.

Mejorar vidas

Su implicación no solo contribuirá a mejorar la vida de quienes conviven con la ELA, sino que también reforzará la conciencia social sobre una enfermedad que requiere cada vez más recursos y atención.

"Contra la ELA, cada paso cuenta", subraya la organización, agradeciendo el compromiso de todos los participantes y colaboradores que hacen posible que esta iniciativa siga creciendo año tras año.

Carrera solidaria 2024 Javier Longobardo

Con deporte, solidaridad y unidad, Toledo volverá a convertirse en un altavoz de esperanza para miles de familias que luchan cada día frente a esta enfermedad.