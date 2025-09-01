Castilla-La Mancha pondrá en marcha el Instituto de Seguridad y Salud Laboral para luchar contra la siniestralidad

Patricia Franco y Emiliano García-Page durante la reunión con los responsables de CCOO.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará en el Consejo de Gobierno de la próxima semana la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, una herramienta con la que la región buscará reducir las cifras de siniestralidad laboral.

Así se lo ha hecho saber el presidente autonómico, Emiliano García-Page, a los responsables regionales de los principales sindicatos, Lola Alcónez (UGT) y Javier Ortega (CCOO), durante sendos encuentros mantenidos en el Palacio de Fuensalida este lunes.

En las dos reuniones ha estado también presente la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha explicado ante los medios de comunicación que la puesta en marcha de este Instituto se enmarca en los contactos mantenidos durante los últimos meses con sindicatos y patronal.

Una noticia que llega después de un agosto especialmente duro en el que se han producido cinco fallecidos por accidente laboral en la provincia de Albacete y que incrementa la cifra regional de 2025 hasta las 28 víctimas.

Franco, que ha reconocido que este último mes ha sido especialmente "duro y difícil" en este sentido, también ha señalado que Castilla-La Mancha ha logrado reducir el índice de incidencia un 8,3 % y el de accidentes un 6,3 % en relación a las cifras de 2024.

Intervención de Patricia Franco.

“Vuelvo a apelar a la sensibilidad de todos, de empresas y de personas trabajadoras, para que podamos concienciar de lo importante que es tomar las necesarias medidas de seguridad en los entornos laborales”, ha dicho la consejera..

La consejera también ha explicado que el Consejo de Gobierno también aprobará una modificación del Decreto de Estructura de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para integrar al nuevo Instituto y la creación paralela del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Este órgano, compuesto por Gobierno regional, patronal y sindicatos trabajará "de manera conjunta y directa en todos los ámbitos de la seguridad laboral, desde la prevención y sensibilización hasta el plan de acciones para desarrollar en el Instituto, además de abordar decisiones en materia de medidas y presupuesto e impulsar campañas de prevención en la seguridad y salud laboral”.

Los sindicatos aplauden estas iniciativas

Por parte de los sindicatos, tanto la secretaria regional de UGT como su homólogo de CCOO, han aplaudido la puesta en marcha del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Lola Alcónez, que se ha felicitado de la "buena salud" del diálogo social en Castilla-La Mancha, ha remarcado, una vez más, que reducir las cifras de siniestralidad laboral es prioridad absoluta para su sindicato.

Emiliano García-Page charlando con Lola Alcónez.

Sobre este tema, ha enfatizado que los accidentes laborales "se pueden prevenir" y ha señalado este Instituto como una herramienta "perfecta" para avanzar hacia la "siniestralidad cero" y trabajar en la prevención.

"Es absolutamente necesario porque lo que va a hacer es agilizar cualquier atención y sobre todo la subsanación, el poner los medios para poder acabar con esa siniestralidad", ha apuntado.

Llegada de los representantes de CCOO.

De su lado, Ortega ha recordado que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral es una "demanda histórica" de su sindicato que busca "atajar una de las principales lacras de nuestra región".