Castilla-La Mancha exigirá apoyo a sectores afectados por aranceles de EEUU y pide medidas de compensación

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que la Junta regional exigirá medidas de apoyo a los sectores afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos a la Unión Europea.

Esta medida incluyen un gravamen del 15% sobre productos agroalimentarios, como el vino, el aceite o el queso, siendo estas las producciones principales de la región.

Caballero ha hecho estas declaraciones durante la salida de la tercera etapa de la I Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha, en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), donde ha mostrado su rechazo a la imposición de estos aranceles.

"No había que haber aceptado en ningún momento que se estableciera un arancel general del 15% y, desde luego, en ningún caso para el vino y otros productos agroalimentarios", ha afirmado el vicepresidente.

Búsqueda de incentivos

Según Caballero, la Junta y el presidente regional, Emiliano García-Page, tienen previstas reuniones en Bruselas y a nivel internacional para solicitar apoyo a los sectores productivos de Castilla-La Mancha y a otros que puedan verse afectados por el arancel del 15%.

El objetivo es garantizar que los productos locales puedan minimizar el impacto económico de esta medida y buscar alternativas para mantener sus exportaciones.

Reclamos

El vicepresidente ha destacado que la Unión Europea dispone de margen de actuación y ha reclamado que los próximos presupuestos comunitarios incluyan medidas específicas para apoyar a los sectores perjudicados.

Entre las propuestas, ha mencionado la necesidad de incentivos económicos para fomentar la búsqueda de nuevos mercado fuera de Estados Unidos y mecanismos de compensación para las pérdidas que puedan sufrir los productos regionales.

Hundimiento

Caballero ha subrayado que la agroalimentación es uno de los sectores estratégicos de Castilla-La Mancha, y que estas medidas son esenciales para proteger el empleo, mantener la competitividad y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y vitivinícolas.

"La intención es que nuestras empresas y productores tengan herramientas suficientes para adaptarse a estas circunstancias y seguir siendo competitivos en el mercado internacional", ha concluido el vicepresidente segundo del Gobierno regional.