Presentan más de 13.200 alegaciones al Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha

'Stop Ganadería Industrial' ha informado que el Plan regional de Biometanización 2024-2030 de Castilla-La Mancha ha recibido un total de 13.288 alegaciones por parte de plataformas vecinales que se oponen a la instalación de macrogranjas y macroplantas de biogás.

La plataforma ha informado en un comunicado de prensa que la semana pasada terminó el periodo de información pública y alegaciones que la Junta de Comunidades inició el pasado 18 de junio y en el que sacó a consulta pública la Evaluación Ambiental Estratégica de este Plan, que contempla la construcción de entre 113 y 280 plantas de biogás-biometano repartidas por todas las comarcas de la región.

De igual modo, alertan que a pesar de no haberse aprobado todavía este Plan, ya hay más de 50 plantas de biogás y biometano en tramitación, según datos de la Junta de Castilla-La Mancha. Un "aluvión de proyectos" que ha generado la aparición de una veintena de colectivos vecinales en las cinco provincias que rechazan un modelo de macroplantas de biogás que consideran “hecho a medida para las empresas del sector para maximizar sus beneficios y que ignora las consecuencias ambientales y de salud pública para las poblaciones vecinas”.

'Stop Ganadería Industrial' sostiene que una de las entidades consultadas en el periodo de alegaciones ha sido la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. En su informe, agrega que "cuestionan seriamente muchos de los apartados del Plan y de su Evaluación Ambiental Estratégica".

A este respecto, interpretan que la Consejería de Sanidad "afea" a la Consejería de Desarrollo Sostenible que no haya ninguna referencia a aspectos sanitarios en el Plan que va a regular las plantas de biogás en Castilla-La Mancha y critica "el riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños”.

Plantas de grandes dimensiones

Según las plataformas vecinales, “este Plan fomenta un modelo de planta de biogás de enormes dimensiones, de alto impacto social y ambiental, que aumenta los riesgos ante cualquier incidente en la planta y que sólo busca la rentabilidad económica en detrimento del modelo más lógico de pequeñas plantas que respondan a los intereses concretos del territorio en lugar de a los intereses de las compañías energéticas y fondos de inversión”.

Por ello, consideran que este Plan “va a ahondar en los desequilibrios territoriales, va a tener una contribución nula a la descarbonización y mitigación del cambio climático, no va a contribuir a la generación significativa de empleo en el mundo rural”.

En último lugar, las plataformas vecinales “no consideran realistas ni las expectativas de empleo ni de inversión, y mucho menos las de fijación de población y también se oponen en todos los casos al uso directo del digestato, subproducto que generan las plantas de biogás, en los campos sin ningún tratamiento previo”.

"Es gravísimo que la Consejería de Desarrollo Sostenible pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias”, sentencian.