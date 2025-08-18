UGT denuncia que en el Parador de Manzanares "se puso riesgo la salud de los trabajadores"

UGT Castilla-La Mancha ha celebrado que la Inspección de Trabajo haya "dado la razón" a la denuncia presentada por el sindicato en abril por el "incumplimiento del Real Decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud" en el Parador de Manzanares (Ciudad Real).

Tal y como ha denunciado, ocurría "en cocina, lavandería y mantenimiento", donde se registraron temperaturas que "vulneraban la normativa, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores".

En octubre de 2024, el miembro del Comité Intercentros de Seguridad y Salud, Ismael Domínguez Balboa, trasladó por escrito a la empresa los incumplimientos detectados, reclamando "medidas urgentes".

"La respuesta fue silencio. Por ello, se acudió a la Inspección de Trabajo. La resolución es rotunda: Paradores incumplió la ley y debe corregir inmediatamente las deficiencias", ha afirmado UGT.

"Cumplir la normativa"

UGT ha exigido que se actúe "inmediatamente" y que el cumplimiento de la normativa "se garantice en todos los centros".

"La seguridad y salud laboral no se negocia, no se pospone y no se parchea. Esta victoria no es el final, sino un paso más en nuestra lucha. Lo decimos alto y claro: si tenemos que volver a denunciar, lo haremos", ha sentenciado el sindicato.