UGT denuncia que en el Parador de Manzanares "se puso riesgo la salud de los trabajadores"
El sindicato informa que la Inspección de Trabajo le ha dado la razón en sus reivindicaciones.
UGT Castilla-La Mancha ha celebrado que la Inspección de Trabajo haya "dado la razón" a la denuncia presentada por el sindicato en abril por el "incumplimiento del Real Decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud" en el Parador de Manzanares (Ciudad Real).
Tal y como ha denunciado, ocurría "en cocina, lavandería y mantenimiento", donde se registraron temperaturas que "vulneraban la normativa, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores".
En octubre de 2024, el miembro del Comité Intercentros de Seguridad y Salud, Ismael Domínguez Balboa, trasladó por escrito a la empresa los incumplimientos detectados, reclamando "medidas urgentes".
"La respuesta fue silencio. Por ello, se acudió a la Inspección de Trabajo. La resolución es rotunda: Paradores incumplió la ley y debe corregir inmediatamente las deficiencias", ha afirmado UGT.
"Cumplir la normativa"
UGT ha exigido que se actúe "inmediatamente" y que el cumplimiento de la normativa "se garantice en todos los centros".
"La seguridad y salud laboral no se negocia, no se pospone y no se parchea. Esta victoria no es el final, sino un paso más en nuestra lucha. Lo decimos alto y claro: si tenemos que volver a denunciar, lo haremos", ha sentenciado el sindicato.