La constitución de empresas crece por encima del 18 % interanual durante el mes de julio en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha experimentado un aumento del 18,3 % interanual en la creación de empresas en julio. Durante este mes, la región ha contabilizado la constitución de 330 nuevas compañías por las 279 del mismo mes del año anterior.

Según el avance mensual de la Estadística Mercantil presentada por el Colegio de Registradores que recoge Europa Press, en el cómputo nacional las constituciones inscritas en dichos registros mantienen una evolución favorable en los últimos tres meses, con un aumento del 11,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior. En términos absolutos, en julio se han constituido 10.993 empresas en el conjunto de España, frente a las 9.869 registradas en el mismo mes de 2024.

El informe destaca que las constituciones mantienen una evolución favorable en los últimos tres meses, tras un inicio de año con cuatro meses consecutivos de descensos y un repunte notable en mayo, que ha dado paso a un crecimiento más contenido, pero igualmente positivo.

Por autonomías, Castilla-La Mancha (+18,3 %) solo ha sido superada por Murcia (+41,1%), Asturias (+37,4%) y Canarias (+22,5%). La otra comunidad autónoma con números positivos es Baleares (+17,5%), mientras que los mayores descensos se dieron en Aragón (-11,4%), Cantabria (-8,2%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-6,7%).

Además, Madrid (2.514), Cataluña (2.315), Andalucía (1.780) y Comunitat Valenciana (1.352) concentraron conjuntamente más del 70% de las nuevas sociedades.

Ampliaciones de capital y concursos

Por contra, las ampliaciones de capital han caído en la región un 27,1%, pasando de 70, en 2024, a 51 este ejercicio.

Por contra, a nivel nacional también crecieron en julio, con un alza del 6,9% interanual, hasta las 2.516 operaciones inscritas, encadenando así tres meses consecutivos de incrementos. Asimismo, Madrid lideró el volumen con 711 ampliaciones (+6,9%), seguida de Cataluña con 531 (+4,5%). Por otra parte, las mayores subidas se registraron en Navarra (+225%), La Rioja (+80%), Comunitat Valenciana (+30,4%) y Canarias (+27%).

En cuanto a los concursos de acreedores, en julio se inscribieron 424 procesos, un 19,4% más que en el mismo mes del año anterior. Además, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid concentraron conjuntamente más de seis de cada diez concursos registrados en el período.