Los procedimientos concursales y las disoluciones de empresas crecen en Castilla-La Mancha

En los siete primeros meses de 2025 se han registrado 162 procedimientos concursales y 682 disoluciones de empresas en Castilla-La Mancha, según los datos de Informa D&B.

Los procedimientos concursales crecen un 3 % respecto al mismo periodo del año pasado, por debajo del 7 % de aumento nacional. Mientras, las disoluciones se incrementan un 14 %, en contraste con el descenso del 0,6% en el conjunto del país.

Entre los procedimientos iniciados desde enero en la región, los concursos son los más numerosos con 143 casos, un 1 % más que en 2024. A ellos se suman cinco planes de reestructuración, un 44 % menos, y 14 procedimientos especiales para microempresas, seis más que el año pasado.

Sectores

Por sectores, Comercio lidera los concursos en Castilla-La Mancha, con 41, seguido de Construcción y actividades inmobiliarias, con 26.

Ambos encabezan también las disoluciones, con 159 y 173 respectivamente, y suman dos planes de reestructuración cada uno.

Los procedimientos especiales se concentran en Industria, con cinco.

Por provincias, Albacete acumula 37 concursos y 139 disoluciones; Ciudad Real, 46 y 164; Cuenca, 10 y 80; Guadalajara, 10 y 74; y Toledo, 40 y 225.

Los planes de reestructuración se reparten entre Ciudad Real (uno), Cuenca (dos) y Toledo (dos), que también concentra seis de los procedimientos especiales, mientras que Guadalajara suma los otros cinco.