La asamblea de CECAM renueva su confianza en Ángel Nicolás: "Será mi último mandato"

La asamblea de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ha llevado a cabo la reelección por aclamación de su presidente, Ángel Nicolás, quien ha informado que no se presentará a la que sería su sexta reelección.

Como les adelantaba EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, su candidatura ha sido la única que se ha presentado a la presidencia de la patronal castellano-manchega, un hecho que según ha reconocido le lleva a afrontar esta nueva etapa con "fuerza" ante el apoyo recibido.

En esta nueva legislatura, el presidente seguirá confiando las cinco vicepresidencias de la organización en los presidentes de las patronales provinciales y el puesto de secretario general en Mario Fernández, quien accedió a este cargo hace cuatro años.

Nicolás ha recordado que CECAM está compuesta por más de 260 asociaciones sectoriales de las cinco provincias. En este escenario, "si cualquier otra persona hubiera decidido, pretendido o querido" acceder al cargo, "se le hubiera atendido", ha reivindicado, haciendo también gala de que "aquí las cosas se hacen siempre por acuerdo".

Tres líneas a seguir

En cualquier caso, de cara a su nuevo mandato se ha propuesto como principales objetivos la defensa de las pymes y autónomos que representan el 99,8 % del tejido empresarial regional, el blindaje del diálogo social y la bajada de cotizaciones e impuestos para las empresas.

"Tenemos que obtener recursos y medidas suficientes para que las pequeñas empresas puedan seguir ejerciendo su labor y creciendo si es posible", ha asegurado, ya que bajo su punto de vista "contribuye al desarrollo y a la cohesión" de la región y a que "sea cada vez más moderna, más fructífera y con mayor competitividad".

En cuanto al diálogo social, un aspecto que señalado como "imprescindible", ha reiterado que a los empresarios de Castilla-La Mancha "no les gusta imponer sus criterios", sino "debatirlos".

En el panorama de los principales agentes que durante los últimos años han mantenido la paz social en la región, Nicolas será el único que repita tras los relevos en UGT y CCOO que han pasado a estar dirigidos por Lola Alcónez y Javier Ortega, respectivamente.

Un cambio que espera que no altere "un clima de equilibrio en el que lo que sea bueno para la empresa no perjudique al trabajador y lo que sea bueno para el trabajador no perjudique a la empresa".

También mirando al futuro, ha vaticinado cuatro años "muy complicados" para el sector empresarial y confiado en poder lograr una meta que se lleva planteando desde accedió al cargo en 2009, la bajada de las cotizaciones y los impuestos.

"Si se solucionara, nos podíamos ahorrar muchos millones de miles de euros, no solo en Castilla-La Mancha, sino en España y debería repercutir a favor de las empresas y los trabajadores", ha concluido.